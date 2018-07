Unterhaltung

Das wird doch wieder Ärger geben: Oliver Pocher verhöhnt Boris Becker

Wieso vertragen, wenn man zanken kann? Oliver Pocher holt zu einem neuen Schlag gegen Boris Becker aus. In einem Video stottert er als Fake-Becker wirres Zeug von Wimbledon und Käsekauf. Das kann der echte Tennisprofi eigentlich nicht auf sich sitzen lassen.

Sie liebten mal dieselbe Frau - nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Doch das genügte, um in Gang zu setzen, was einmal einer der spektakulärsten deutschen Promi-Streits werden sollte. Oliver Pocher und Boris Becker sind sich wirklich gar nicht grün. In den Wochen nach Bekanntwerden der Trennung von Becker und seiner Frau Lilly kochte der Konflikt mal wieder hoch.

Vor allem Pocher scheint sich Provokationen nicht verkneifen zu können. Er bastelte eine Eiffelturm-Collage für Instagram oder schrieb einen epischen Schimpf-Brief auf Facebook. Jetzt tobte sich der 40-Jährige ein weiteres Mal auf Beckers Kosten aus.

Pocher veröffentlichte ein Sketch-Video, in dem er als Boris Becker mit erdbeerblondem Haar und zusammengekniffenen Augen Interview-Fragen seines Komiker-Kollegen Matze Knop beantwortet. Alte Erfolge, Passprobleme, Geldsorgen und Frauen - kein Becker-Skandal, den Pocher und Knop nicht wenigstens am Rande erwähnen.

"Dann nimmst du mal den teureren Käse ..."

Wie kommt man denn zum Beispiel zu Schulden? An der Käsetheke erklärt der falsche Tennisstar: "Ein Boris Becker kauft auch Käse ein!", führt er aus. "Und dann nimmst du mal den teureren Käse, und dann geht's ganz schnell. Du hast die Tüte vergessen, dann musst du die Plastiktüte bezahlen ..."

Der echte Becker dürfte über diese Darbietung Pochers wenig begeistert sein. Bislang hat sich der 50-Jährige noch nicht zu dem Video geäußert. Dass er die Breitseite einfach so hinnimmt, darf bezweifelt werden. Vielleicht begnügt er sich auch einfach mit dem Zitieren seines Anti-Pocher-Tweets von vor ein paar Wochen. Da polterte Becker: "Oliver Pocher: Halte einfach deine Klappe".

Quelle: n-tv.de