Obwohl er eher introvertiert ist, ist Pete Sampras in den 1990er-Jahren auf dem Platz (fast) nicht zu schlagen. Auch privat ist er keiner, der große Töne spuckt - erst recht nicht, seit er vor 20 Jahren in Tennis-Rente gegangen ist. Nun jedoch wendet er sich mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit.

Schon in seiner aktiven Zeit verkörperte Pete Sampras - ganz im Gegensatz zu seinem damaligen Rivalen Andre Agassi - den Typus des besonnenen Spielers auf dem Platz. Sein Charakter hat sich auch nicht groß verändert, seit er 2003 seinen Rückzug aus dem Tennis-Zirkus verkündete. Sein Privatleben hält Sampras zumindest nach wie vor weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Eher ungewöhnlich ist es deshalb, dass sich der 14-malige Grand-Slam-Sieger nun auf dem offiziellen X-Account (früher Twitter) der Herrentennis-Organisation ATP an seine Fans wendet. Dabei überbringt er in seiner emotionalen Botschaft keine guten Nachrichten: Seine Ehefrau Bridgette Wilson-Sampras sei schwer an Krebs erkrankt und kämpfe seit rund einem Jahr um ihr Leben, erklärt der 52-Jährige.

"Wie die meisten inzwischen wissen, bin ich ein recht ruhiger und privater Mensch", beginnt Sampras sein Statement zu einem gemeinsamen Bild mit seiner Frau. "Das vergangene Jahr war allerdings eine außerordentlich schwierige Zeit für meine Familie und ich habe beschlossen, zu erzählen, was passiert ist. Im vergangenen Dezember wurde bei meiner Frau Bridgette Eierstockkrebs diagnostiziert. Seither hatte sie eine große Operation, musste sich durch eine Chemotherapie kämpfen und macht weiterhin gezielte Erhaltungstherapien."

Seit 2020 verheiratet

Es sei ungemein schwer, mit ansehen zu müssen, "wie jemand, den man liebt, so eine Herausforderung durchleben muss", schreibt Sampras. Umso stolzer sei er auf die gemeinsamen Kinder: "Zu sehen, wie unsere Jungs voranschreiten und Bridgette, mich und einander so stark unterstützen, war unglaublich."

Er empfinde den tiefsten Respekt für seine Frau, die trotz der schweren Krankheit weiterhin die Kraft finde, eine "großartige Mutter und Ehefrau" zu sein, schwärmt der US-Amerikaner. Er bitte um Gebete für seine Frau, während sie sich weiterhin auf dem "Weg der Heilung" befinde, beendet er sein Statement.

Sampras und die Schauspielerin Bridgette Wilson, die etwa aus Filmen wie "Last Action Hero" (1993), "Mortal Kombat" (1995) oder "Wedding Planner - verliebt, verlobt, verplant" (2001) bekannt ist, hatten sich 1999 kennen- und lieben gelernt. Nur ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken für die beiden. Ende 2001 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Christian Charles zur Welt, 2005 folgte Sohn Ryan Nikolaos.