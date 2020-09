Der Autor eines neuen Enthüllungsbuchs behauptet, der in den Epstein-Skandal verwickelte Prinz Andrew leide unter einer familiär bedingten Sexsucht. Vor allem für rothaarige Frauen soll der 60-Jährige ein Faible haben.

In seinem Buch "Sex, Lies and Dirty Money by the World's Most Powerful Elite" ("Sex, Lügen und schmutziges Geld bei der weltweit mächtigsten Elite"), das in Kürze erscheint, schreibt Ian Halperin über angebliche Sex-Geheimnisse von Prinz Andrew. Der 60-jährige Brite, der derzeit beschuldigt wird, Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gehabt zu haben, leide demnach unter Sexsucht, so der 56-jährige Autor und Journalist aus Kanada.

Auch Andrews Ex Fergie ist rothaarig. (Foto: picture-alliance / dpa)

Bei der Recherche habe er mit gut einem Dutzend von Andrews vermeintlichen Geliebten gesprochen, sagt Halperin. "Die meisten Frauen beschrieben Andrew als perfekten Gentleman und sagten, es war einvernehmlich. Eine Frau meinte, er sei ein sehr kühner Liebhaber", erklärt er im Interview mit der "New York Post".

Eine der Befragten habe aber auch gesagt, Andrew leide unter Sexsucht, weil er immer an zweiter Stelle hinter seinem Bruder Charles stand. Er soll diese Beziehung mit der zwischen William und Harry verglichen haben. "William wird als königliches Material gesehen, ebenso wie Charles, während Andrew und Harry die bösen Jungs sind", so der Autor. Nur wenn er Sex hatte, habe sich Prinz Andrew besonders gefühlt.

Hatte Prinz Andrew Angst vor Epstein?

Die Freundschaft zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffery Epstein sei für den Prinzen äußerst nützlich gewesen, habe der ihm doch immer wieder Frauen organisiert. Geradezu "besessen" soll er von Rothaarigen sein. "Epstein ließ seine Leute die Straßen durchkämmen, um die schönsten Rothaarigen zu finden", behauptet Halperin weiter.

Irgendwann habe Andrew jedoch angefangen, sich vor Epstein zu fürchten. "Epstein hatte Informationen über Menschen, und er nutzte sie gegen sie." Angeblich hat der Prinz den Investmentbanker 2011 sogar auf Knien angefleht, nichts über ihn und seine Vorlieben zu verraten. Hinweise darauf, dass der Prinz auch Sex mit Minderjährigen gehabt habe, will Halperin hingegen nicht gefunden haben.

Die genaue Rolle von Prinz Andrew im Skandal um Jeffrey Epstein ist noch nicht geklärt. Immer wieder tauchen allerdings neue Details auf, die den Sohn von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip belasten. Vergangenes Jahr musste er deshalb bereits von seinen royalen Pflichten zurücktreten. An seinem 60. Geburtstag im Februar verzichtete der Palast auf große Feierlichkeiten.