Nur selten gibt Prinz Charles Interviews oder zeigt sich ausgelassen im Fernsehen. Nun sorgt der britische Thronfolger jedoch mit einem Auftritt im Reality-Format "Keeping Up With The Aristocrats" für Aufsehen. In der Serie geht es um die Oberschicht Großbritanniens.

Prinz Charles als Reality-Star! Der zukünftige britische König wird am Montag einen Überraschungsauftritt in der ITV-Sendung "Keeping Up With The Aristocrats" haben. Die Szenen wurden im Juli 2021 während der prestigeträchtigen Landwirtschaftsveranstaltung "Great Yorkshire Show" in Harrogate, Grafschaft Yorkshire, gedreht, wie die "Daily Mail" meldet.

In den Szenen wird der Sohn von Queen Elizabeth II. demnach mit Cast-Mitglied Lord Gerald Fitzalan Howard über seine Aussichten auf den Kauf einer Kuh sprechen. Wenige Augenblicke zuvor vergleicht Lord Howards Frau Lady Emma das "Hinterteil" eines der Tiere mit dem von Ex-"Keeping Up with the Kardashians"-Star Kim Kardashian.

Prinz Charles ist in einem sandfarbenen Anzug, bunt gestreifter Krawatte und mit Sonnenbrille zu sehen. Zu Beginn seiner Szenen fragt der 73-Jährige: "Wollen Sie etwas kaufen?". Daraufhin antwortet Gerald: "Ja, Sir, das will ich." Bezogen auf die Rinderrassen, die für bis zu 1000 Pfund (rund 1200 Euro) pro Stück verkauft werden, will der Royal dann wissen: "Shorthorn. Sind Sie ein Shorthorn-Mann?", woraufhin ein nervöser Gerald antwortet: "Ich versuche, ein Longhorn-Mann zu sein. Bin ich Shorthorn, Longhorn - ich bin mir nicht ganz sicher."

"Das war unerwartet!"

Dann unterhalten sie sich noch über die Unterbringung des Tieres. Und als Charles wieder aus Hörweite ist, sagt die aufgeregte Lady Emma: "Nun, das war unerwartet. Wow! Wie groß waren die Chancen, dass das passiert?"

"Keeping Up With The Aristocrats" beleuchtet einige der wohlhabendsten Familien Großbritanniens und ihre Versuche, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und in der Oberschicht zu bleiben. Die Serie zeigt auch Prinzessin Olga Romanoff, eine Cousine von Queen Elizabeth II. und Verwandte ihres verstorbenen Ehemanns Prinz Philip, die in einer früheren Folge behauptete, sie sei einst als geeignete Partnerin für Charles angesehen worden.

Der Thronfolger ist jedoch seit 2005 mit seiner großen Liebe Herzogin Camilla verheiratet. Diese begleitete ihren Mann zu der aufwendigen Veranstaltung, hatte aber keinen Auftritt in der Reality-Show.