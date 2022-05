Dafür soll Queen Elizabeth II. sogar das Pferderennen in Epsom sausen lassen. Angeblich plant Prinz Harry, seine Tochter Lilibet zum 70-jährigen Thronjubiläum seiner Großmutter mit nach England zu bringen. Es wäre das erste Mal, dass die Monarchin das Kind zu Gesicht bekommt.

Queen Elizabeth II. wird Prinz Harrys und Herzogin Meghans Tochter Lilibet angeblich zum ersten Mal auf der Geburtstagsfeier ihrer Urenkelin im Frogmore Cottage begegnen. Das Mädchen wird am 4. Juni ein Jahr alt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex kommen aus den USA nach England, um an den Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Königin teilzunehmen.

Die Monarchin hat das in Kalifornien geborene Kind bisher noch nicht gesehen. Harry und Meghan zollten mit der Namenswahl für ihre Tochter der Queen Tribut - Lilibet ist auch der Spitzname von Elizabeth II.

Prinzessin Eugenie, ihr Ehemann Jack Brooksbank und der gemeinsame Sohn August, die seit dem Umzug der Sussexes Anfang 2020 in die USA im Frogmore Cottage leben, sollen zwischenzeitlich umgezogen sein. Harry, Meghan, Lilibet und ihr drei Jahre alter Bruder Archie sollen während ihres Aufenthalts in England in dem Cottage wohnen.

Pferderennen ohne Queen

Auch Lilibets erster Geburtstag soll Medienberichten zufolge nächsten Samstag im Frogmore Cottage gefeiert werden. Das Anwesen liegt nahe Schloss Windsor, dem Hauptwohnsitz der Königin.

Dafür werde die Queen aber "wahrscheinlich ihr Lieblingssportereignis, das Pferderennen in Epsom" verpassen, heißt es bei "The Sun". Es werde "immer unwahrscheinlicher", dass die Königin zum Epsom Derby reisen könne, so die Zeitung. Die 96-Jährige hat seit einigen Monaten mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen. Zudem startet dem Bericht zufolge keines ihrer Pferde bei dem Derby.

Es soll erst das dritte Mal sein, dass die Königin bei dem Pferderennen fehlt. 1956 und 1984 war sie auf Auslandsreisen. Prinzessin Anne soll am 4. Juni für ihre Mutter einspringen und die königliche Familie dieses Jahr dort vertreten.

Vier Tage voller Feiern

Die Hauptfeierlichkeiten zum Thronjubiläum beginnen am Donnerstag und dauern vier Tage. Bei der "Trooping the Colour"-Parade will die Queen vom Balkon des Buckingham Palastes winken. Ein Dankgottesdienst für die Königin wird einen Tag später, am 3. Juni, in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale abgehalten. Auch hier wird die Monarchin erwartet. Meghan und Harry sollen daran ebenfalls teilnehmen.

Neben dem Epsom Derby ist am Samstag auch die "Platinum Party" mit Stars aus aller Welt am Buckingham Palast geplant. Die Band Queen, Diana Ross und Duran Duran sind nur ein paar der prominenten Namen im Line-up. 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu dem Event erwartet.

Abgerundet wird das Wochenende am Sonntag zunächst mit dem großen Jubiläumslunch. Über 60.000 Menschen in ganz Großbritannien sollen sich registriert haben, um an diesem Wochenende gemeinsame Essen in ihren Nachbarschaften zu veranstalten. Ziel dabei ist es, neue Freundschaften zu knüpfen und gemeinsam die Queen zu feiern.

Zu guter Letzt findet am Sonntag der Jubiläumsfestzug für die Queen statt. Über 10.000 Menschen sind an dem Umzug beteiligt, darunter das Militär. Während der Veranstaltung wird auch der verstorbene Prinz Philip geehrt. Superstar Ed Sheeran soll seinen Song "Perfect" singen, während Fotos des royalen Paares gezeigt werden.