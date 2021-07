Verheerende Regenfälle in London

Verheerende Regenfälle in London Queen-Gitarrist verliert Erinnerungsstücke

Rettete seine Sachen vor dem Feuer - und verlor sie ans Wasser: Brian May.

Die Wetter-Kapriolen der jüngsten Zeit machen auch vor London nicht Halt. Von Regenfällen biblischen Ausmaßes ist am Montag die Rede. Bei Queen-Gitarrist Brian May läuft der Keller voll. Dabei werden auch persönliche Erinnerungsstücke des Musikers zerstört.

Queen-Gitarrist Brian May hatte sich diesen Tag ganz sicher anders vorgestellt. Am Montagnachmittag war er noch vom Royal Holloway College mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden, was er mit einem Video auf seiner Instagram-Seite stolz dokumentierte.

Als der 73-Jährige dann in sein Zuhause im Westen Londons zurückkehrte, bot sich ihm jedoch ein Bild des Grauens. Auch das hielt er mit mehreren Videos auf Instagram fest.

"Das ganze Untergeschoss wurde mit Abwasser geflutet. Unsere Teppiche, Decken und alle möglichen geschätzten Dinge sind mit stinkendem Schleim überzogen", klagt der Musiker sein Leid. "Es ist ekelhaft und auch ziemlich herzzerreißend. Es fühlt sich an, als seien wir überfallen oder entweiht worden."

Teilweise stehen ganze Straßen in London unter Wasser. (Foto: LUANA via REUTERS)

Nicht nur seine Frau Anita habe viele Erinnerungsstücke für immer verloren. Auch er betrauere etwa den Verlust von Fotoalben und Sammelbüchern. Tragische Ironie dabei: Erst vor wenigen Monaten hatte May die Gegenstände aus einem anderen seiner Häuser "gerettet", weil dieses durch einen Waldbrand bedroht worden war.

"Wo habe ich die Sachen sicherheitshalber hingebracht? In meinen Keller, hier in Kensington. Welch Ironie. Heute ist alles eine durchweichte Schweinerei", rauft sich May die Haare.

Sind die Behörden schuld?

Der Gitarrist gibt den Behörden die Schuld für seine persönliche Tragödie. Diese hätten in den vergangenen Jahren den Bau zahlreicher Untergeschosse in seiner Wohngegend genehmigt und dadurch das Abwassersystem nachhaltig geschädigt.

Pünktlich nach dem Abschluss der Fußball-Europameisterschaft ist London am Montag von heftigen Regenfällen heimgesucht worden. In britischen Medien war mitunter von Unwettern "biblischen Ausmaßes" die Rede. Auf Fotos ist zu sehen, wie teilweise ganze Straßenzüge unter Wasser stehen.