13-mal ist bei RTL bereits ein liebeshungriger Junggeselle auf die Suche nach seiner Traumfrau gegangen. Und auch im kommenden Jahr werden bei dem Sender natürlich wieder Rosen verteilt. Dann allerdings gleich von zwei Single-Männern - aus "Der Bachelor" wird "Die Bachelors".

Ein Rosenkavalier ist fortan nicht genug bei "Der Bachelor". Wie RTL bekannt gab, werden in der bevorstehenden 14. Staffel der erfolgreichen Dating-Show gleich zwei Kandidaten ins Rennen um ihre jeweilige Traumfrau gehen. Die beiden Junggesellen würden dabei im direkten Duell um die Herzen der Teilnehmerinnen buhlen. Dafür werde das Format sogar umbenannt: Aus "Der Bachelor" wird "Die Bachelors".

Das Logo steht bereits. (Foto: RTL)

Die Anzahl der zur Auswahl stehenden Frauen soll dabei nicht etwa verdoppelt werden, sondern gleichbleiben. Genau genommen werden es sogar etwas weniger Teilnehmerinnen sein als zuletzt. 22 weibliche Singles sind laut RTL in der kommenden Staffel mit von der Partie. In der letzten Ausgabe der Show waren es (inklusive Nachrückerinnen) noch 23 Kandidatinnen, 2022 sogar 24.

Die neue Staffel des Formats bricht mit einer weiteren Gewohnheit: Die Sendung startet nicht wie gewohnt an einem exotischen Ort, sondern in Deutschland. Erst nach erstem Beschnüffeln auf heimischem Boden fliegen die beiden Rosenkavaliere und ihre Auserwählten nach Südafrika.

Zurück nach Südafrika

Zum ersten Mal seit der vierten Staffel im Jahr 2014 finden die Dreharbeiten damit wieder in dem afrikanischen Land statt. Seitdem waren die USA und Mexiko Austragungsorte des Geschehens. In Deutschland war bisher nur einmal geflirtet worden: Die elfte Staffel mit "Bachelor" Niko Griesert musste aufgrund der Corona-Pandemie auf exotisches Flair verzichten.

Wann "Die Bachelors" bei RTL und auf RTL+ genau startet, steht noch nicht fest. 2023 ging es am 1. März los, in den Jahren zuvor schon jeweils im Januar. Die Namen der beiden Männer, die sich das Traumfrauen-Duell liefern werden, sind ebenfalls noch nicht bekannt. Sie sollen am Mittwoch vorgestellt werden.