Seit 2002 mimt Joseph Hannesschläger den Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Seit ein paar Wochen wissen wir, dass er an einer aggressiven Krebsform erkrankt ist. Doch der 57-Jährige gibt die Hoffnung nicht auf.

Man hat ihn schon im "Tatort" gesehen, in "Forsthaus Falkenau" oder in Gastrollen bei "Der Bulle von Tölz". Doch vor allem kennen die Zuschauer Joseph Hannesschläger aus der ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops".

Von Anfang an schlüpfte Hannesschläger in dem Format in die Rolle des gemütlichen Kriminalhauptkommissars Korbinian Hofer, der im oberbayerischen Alpenvorland mal mehr und mal weniger großen Verbrechen auf der Spur ist. Und das war bereits 2002. Seither läuft die Serie in inzwischen sage und schreibe 19 Staffeln mit weit über 400 Folgen.

Tumor mit Metastasen

Doch aktuell ist an eine Fortsetzung der Kultsendung nicht zu denken. Anfang Oktober wurde bekannt, dass der Schauspieler an Krebs erkrankt ist. Festgestellt wurde bei Hannesschläger ein Tumor im Bereich von Magen-Darm und Bauchspeicheldrüse, der bereits Metastasen in die Leber gebildet hat. Im Moment sei er deshalb definitiv zu schwach zum Drehen, sagte der 57-Jährige nun der "Bild"-Zeitung.

Aufgeben will Hannesschläger allerdings auf keinen Fall. Er erhole sich ganz gut, erklärt der "Rosenheim-Cop". "Und die Energie, mich wieder aufzurappeln, ist nach wie vor vorhanden." Hoffnung schöpft Hannesschläger aus zwei neuen Behandlungsmethoden, die ihm eine Chance auf Heilung geben könnten. "Wenn es klappt, dann kann ich auch wieder drehen", sagt der Schauspieler.

Vom Theater zum Fernsehen

Nicht arbeiten zu können, fällt dem gebürtigen Münchner offenbar äußerst schwer. "Ich vermisse die 'Rosenheim-Cops' sehr. Sie sind seit 20 Jahren meine Familie. Ich möchte da gern weitermachen. Und ich habe noch ein anderes Filmprojekt - ein TV-Drama, in dem ich einen bitterbösen Charakter spiele", so Hannesschläger in der "Bild"-Zeitung.

Hannesschläger begann seine Karriere Anfang der 90er-Jahre mit Einsätzen am Theater, ehe er erste kleinere Rollen in Film und Fernsehen übernahm. Auch als Musiker ist er aktiv. Erst seit vergangenem Jahr ist er verheiratet, mit seiner Lebensgefährtin Bettina.