Nun ja, eigentlich sind es ja in erster Linie nicht die Frauen, die Elton John betören. Schließlich steht er seit langem zu seiner Homosexualität und ist mit David Furnish verheiratet. Über diesen frivolen Geburtstagsgruß von Liz Hurley dürfte er sich dennoch gefreut haben.

Das getragene "Candle in the Wind" scheinen Elton John und Elizabeth "Liz" Hurley in dieser Szene nicht gerade angestimmt zu haben. Schon eher "Crocodile Rock". Schließlich strahlt der am Piano sitzende Sänger auf dem Foto wie ein Honigkuchenpferd in die Kamera, während die Schauspielerin ihre nackten Schenkel um ihn geschlungen hat. Auch ihren Oberkörper umhüllt allenfalls ein Hauch von Nichts.

Entstanden ist dieses Foto einst bei einem gemeinsamen Shooting der beiden für das "Vogue"-Magazin. Dass Hurley den Schnappschuss aus dem Jahr 2002 nun abermals hervorkramte und auf ihrer Instagram-Seite postete, hat einen speziellen Grund: Am Donnerstag feierte John seinen 74. Geburtstag.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den glorreichen Elton John. Du erhellst mein Leben", schrieb die 55-Jährige dazu, gefolgt von fünf Herzchen.

John dürfte sich darüber gefreut haben. Er selbst verbrachte seinen Ehrentag unterdessen im Kreise seiner Familie - mit Ehemann David Furnish und den beiden Söhnen Zachary (geboren 2010) und Elijah (2013). Auf seiner Instagram-Seite gewährte der Sänger einen Einblick.

Lässig in T-Shirt und Jeans gekleidet, schneidet der Brite auf dem Schnappschuss seinen Geburtstagskuchen an - eine riesige "74" mit Beerenverzierung. "Ich habe mit meinen drei wunderbaren Jungs den besten Geburtstag aller Zeiten", schrieb John zu dem Foto und fragte sich: "Was könnte besser sein?"

Auch Ehemann Furnish ehrte den Star mit einem besonderen Schnappschuss. Er veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite ein Porträt des Musikers, auf dem dieser eine bunt schillernde Paillettenjacke sowie eine Brille mit sternförmigem Rahmen trägt. "Schauen Sie, wer sich dazu entschieden hat, sich an seinem Geburtstag leger zu kleiden ...", witzelte der Filmproduzent und Regisseur zu dem Foto.

Liebevolle Worte gab es im Anschluss aber auch zu lesen. "Herzlichen Glückwunsch an meinen außergewöhnlichen Ehemann", richtete Furnish das Wort an den 74-jährigen "Rocketman"-Interpreten. "Ich liebe es, mein Leben mit dir zu teilen. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Ich liebe es, mit dir Eltern zu sein. Du bist mein Ein und Alles." Seit 2014 sind die beiden verheiratet.