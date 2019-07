Sie scheint glücklich verheiratet, er auch. Doch Barbra Streisand will ein wenig Unruhe stiften. Bei einem Konzert plaudert sie aus, dass Prinz Charles ihr einst verfallen war. Dabei war er damals schon mit Camilla liiert.

Die Überraschung war perfekt: Bei einem Konzert im Londoner Hyde Park hat Barbra Streisand eine frühere Romanze mit Prinz Charles angedeutet. Mehrfach spielte Streisand auf Treffen mit dem britischen Royal an. "Hätte ich die Karten richtig ausgespielt, hätte ich die erste jüdische Prinzessin werden können", verkündete die 77-Jährige den 65.000 Fans und präsentierte einen Zeitungsausschnitt über sich und Prinz Charles sowie alte Fotos gemeinsamer Treffen - die allerdings nichts Intimes zeigten.

Barbra Streisand zeigte sich bei einem Auftritt in Plauderlaune. (Foto: imago/MediaPunch)

Schon seit Jahren ranken sich Gerüchte um eine angebliche Affäre der Sängerin mit dem heute 70-jährigen Prinzen. Was Fotos immerhin dokumentieren: Streisand und Prinz Charles hatten sich erstmals 1974 am Set ihres Films "Funny Lady" getroffen und 20 Jahre später, als Streisand bei seinem Charity-Konzert im Wembley-Stadion auftrat.

"Mein einziges Pin-Up"

Wie britische Medien berichten, die aus dem Buch des Streisand-Biografen Christopher Anderson "Barbra - The Way She Is" zitieren, war Charles damals angeblich sehr verliebt. Er habe ein Poster von Streisand besessen und sie "mein einziges Pin-Up" genannt. Bei einer Reise in die USA im November 1994 habe er die Sängerin sehr umworben. Damals sei er bereits von Prinzessin Diana getrennt, aber mit Camilla Parker Bowles - der heutige 71-jährigen Herzogin Camilla - liiert gewesen. Neun Monate später habe er dann Streisand zum privaten Dinner geladen.

Heißer Flirt oder doch nur ein paar Schmetterlinge im Bauch? Heute dürften die alten Kamellen für alle Beteiligten kaum noch eine Rolle spielen. Vor wenigen Tagen feierte Streisand ihren 21. Hochzeitstag mit dem 78-jährigen Schauspieler James Brolin und postete auf Instagram ein glückliches gemeinsames Foto.