Tom Cruise ist in London unterwegs. Mit einem Taxi fährt er zum Kino, um sich den neuen Film von Christopher Nolan anzusehen. Trotz Mundschutz wird der Hollywood-Star von den Fans erkannt. Zu seiner eigenen Überraschung.

Eigentlich dreht Tom Cruise gerade in Großbritannien den siebten Teil seiner "Mission Impossible"-Reihe, doch ist dort gerade offenbar Drehpause. Die Zeit nutzt der Hollywood-Star für einen Kinobesuch.

In einem Video, das er in den sozialen Netzwerken hochgeladen hat, sieht man den 58-Jährigen mit dem Taxi an Sehenswürdigkeiten wie dem Golden Eye und dem Buckingham Palace vorbeifahren. Im Wagen sowie auch später im Kinosaal trägt er dauerhaft einen schwarzen Mundschutz. Trotzdem erkennen ihn Passanten, als er an ihnen vorbeifährt. "Wie kann das sein? Ich trage eine Maske", wundert er sich - vermutlich lächelnd.

Vor dem Lichtspielhaus angekommen, sieht man dann auch, welchen Film sich Cruise anschauen will. Es ist "Tenet", der neue Science-Fiction-Streifen von Regisseur Christopher Nolan mit Robert Pattinson und John David Washington, dem Sohn von Denzel Washington, in den Hauptrollen.

Cruise begeistert von Nolan

Darin wird ein Agent rekrutiert, um den Dritten Weltkrieg verhindern. Diesmal droht jedoch nicht etwa ein nuklearer Angriff. Es muss vielmehr eine Person gestoppt werden, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zu manipulieren. In Deutschland finden die ersten Vorpremieren von "Tenet" heute statt. Offiziell startet der Film dann morgen. Eigentlich hätte "Tenet" bereits im vergangenen Juli in die Kinos kommen sollen. Aufgrund von Corona musste der Start jedoch mehrfach verschoben werden.

Cruise scheint der Film gefallen zu haben. Das Video hat er mit den Worten "Big Movie. Big Screen. Loved it" überschrieben - zu Deutsch etwa: "Großartiger Film. Große Leinwand. Ich liebe es." Schon bei seinem Eintreffen betonte er, glücklich darüber zu sein, mal wieder einen Kinosaal betreten zu können.

Er selbst bekam die Corona-Krise bereits mehrfach zu spüren, denn die Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7" musste wegen des Virus unterbrochen werden. Dann kam es kürzlich am Set auch noch zu einem schweren Unfall. Wie die britische "Sun" berichtete, explodierte bei einer Actionszene das Motorrad eines Stuntman nach einem Sprung von einer Rampe und entfachte ein großes Feuer. Verletzt wurde aber wohl niemand.