Ehe man sich versieht, ist die erste Woche bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auch schon vorbei. Was das heißt? Die Zeit des von Dschungelstaub und Ekelschlotze dreckigen Dutzends neigt sich dem Ende. Am Freitagabend muss der erste der insgesamt zwölf Promis das Camp verlassen.

Blitzbirnen wie Cosimo Citiolo und Gigi Birofio ist es zu verdanken, dass die mittlerweile 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einen hohen Unterhaltungswert hat. Eine weitere Kostprobe davon dürften die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitagabend erhalten, wenn die beiden gemeinsam mit Claudia Effenberg zur Dschungelprüfung antreten. Beim "Großen Preis von Murwillumbah" machen sie sich zu dritt daran, gemeinsam einen Wagen durch einen Parcours zu steuern. Ein Star gibt dabei stumme Anweisungen, der andere übersetzt diese mit seinen Worten, während der Dritte auf dieser Basis versucht, das Gefährt zu lenken - ohne etwas zu sehen, versteht sich.

Dschungelcamp im TV "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist täglich um 22.15 Uhr bei RTL zu sehen, freitags bereits um 21.30 Uhr. Und natürlich ist die Sendung auch auf RTL+ abrufbar.

In Sachen "Aggro" und "Konfro" verlief die diesjährige Dschungelcamp-Ausgabe dagegen bislang noch relativ zahm. Klar, ein paar Zickereien etwa zwischen Tessa Bergmeier und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat es gegeben. Aber zum Beispiel daran gemessen, was sich im Vorjahr rund um Camp-Revoluzzer Eric Stehfest oder Krawallbürste Anouschka Renzi abgespielt hat, ist das dann doch eher Kindergeburtstag.

Schluss mit Kuschel-Camp

Mit dem Kuschel-Camp wird es aber so oder so nun bald vorbei sein. Dafür mögen womöglich keine Konflikte innerhalb des Teams sorgen, aber der Druck von außen. Denn: Pünktlich zur Halbzeit der Show am Freitagabend muss auch schon der erste Promi das Camp verlassen und den Traum von 100.000 Euro Siegprämie fahren lassen. Wirklich Lust darauf scheint in diesem Jahr niemand zu haben. Darüber, die Sendung womöglich sogar aus freien Stücken vorzeitig zu verlassen, hat bis dato noch keine Kandidatin und kein Kandidat laut nachgedacht.

So ist es ausschließlich in der Hand der Zuschauerinnen und Zuschauer, darüber zu entscheiden, wer vom Lagerfeuer zurück ins piekfeine Versace-Hotel darf oder muss. Dschungel-Fans landauf, landab dürften darüber diskutieren, wen es denn nun als erstes erwischt: Sänger Markus Mörl zum Beispiel, der zwar mit seinem "Ich will Spaß"-Evergreen der wahrscheinlich größte Star im Camp ist, sonst aber einfach zu still und farblos bleibt? Claudia Effenberg, die als Dauerquasslerin das genaue Gegenteil abgibt? Oder gar Verena Kerth, damit sie möglichst schnell wieder bei ihrem Marc Terenzi ist und für ihn und sich die gemeinsame Hochzeit planen kann? Eine Dschungelkrone in der Familie ist dann aber doch auch genug …

Wohl eher nicht treffen dürfte es eine der Personen, die aktuell als Publikumslieblinge gehandelt werden, wie Model Papis Loveday, Influencerin Jolina Mennen oder das herrlich selbstironische Botox-Wunder Djamila Rowe. Am Ende aber haben es nur die RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer an den Telefonen in der Hand. Wie die Entscheidung ausfällt, ist am Abend bei RTL und auf RTL+ zu erleben - diesmal schon ab 21.30 Uhr.