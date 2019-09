Zwei Jahre sind seit dem Tod von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington vergangen. Seine Witwe Talinda hat eine neue Liebe gefunden und verkündet auf Instagram ihre Verlobung. In ihrem Post spricht sie anderen in ihrer Situation Mut zu.

Die Witwe von Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington, Talinda Bennington, will zwei Jahre nach dem Suizid ihres Mannes wieder heiraten. Das gab die 42-Jährige am Freitag via Instagram bekannt. Ihren Post nutzte sie auch, um Hinterbliebenen Mut zu machen.

"Überglücklich gebe ich hiermit meine Verlobung mit meinem Engel auf Erden Michael F. bekannt", heißt es in dem Beitrag. Der Tod eines Seelenverwandten bedeute nicht den Tod von einem selbst, schreibt sie weiter. Ihren Verlobten hätten ihre Familie, Freunde und Chesters Linkin-Park-Kollegen mit "offenen Armen in der Familie begrüßt".

"Ich werde weiterhin Chester ehren und meine Mission weiterverfolgen", schreibt Bennington weiter. Im März 2018 startete die Witwe die Kampagne "320 Changes Direction" in Gedenken an den Musiker. Die Organisation hilft beim Erkennen von Depressionen und bietet Betroffenen Hilfe an, auch den Angehörigen. An diese wendet sich Talinda Bennington am Ende ihres Posts: "Ihr könnt wieder glücklich werden. Ihr könnt in eurem Herzen Platz für Trauer, Freude, Glück, Traurigkeit und Liebe haben."

Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington litt an Depressionen und nahm sich im Juli 2017 das Leben. Das Paar war von 2005 bis zu seinem Tod verheiratet. Neben seiner Frau hinterließ der Musiker drei gemeinsame Kinder: Den 13-jährigen Tyler und die 8-jährigen Zwillinge Lilly und Lila. Die Kinder Jaime, Isaiah und Draven im Alter von 17 bis 23 Jahren stammen aus früheren Beziehungen.