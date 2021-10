Anfang des Monats wird Yeliz Koc zum ersten Mal Mutter. Obwohl die 27-Jährige vom Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht getrennt lebt, war er wohl dennoch bei der Geburt seiner Tochter dabei. Und die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin verrät noch weitere Details über diesen denkwürdigen Tag.

Snow Elanie Koc kam am 2. Oktober als erstes gemeinsames Kind von Influencerin Yeliz Koc und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zur Welt. Nun hat sich die frisch gebackene Mutter offenbar so weit erholt, dass sie ihren Followern auf Instagram in einer Fragerunde Rede und Antwort stand.

Unter anderem gab die Hannoveranerin dabei die klassischen Eckdaten zum Baby bekannt. Das Mädchen war bei der Geburt "51 cm" groß und "3005 Gramm" schwer. In einem Post hatte die 27-Jährige zuvor schon die Uhrzeit "17.30" verraten - die Wehen hatten nach dem Blasensprung gegen drei Uhr nachts eingesetzt. Zum Tag der Geburt erklärte sie außerdem in der Fragerunde: "Sie sollte am 18. Oktober kommen und kam am 2. Oktober."

Name ist Hawaiianisch

Die Followerinnen und Follower wollten zudem wissen, was die Namen des Mädchens bedeuten. Zum Namen Snow postete der leidenschaftliche Weihnachtsfan Yeliz Koch einfach einen Rentierschlitten, der durch einen verschneiten Wald fährt. Zu Elanie gab sie bekannt, dass er "Hawaiianisch" sei und "Der Baum" bedeute. Zur Aussprache erklärte sie: "Wie bei dem Wort 'Elan', nur mit i hinten dran".

In einer weiteren Story heißt es, dass der frisch gebackene Vater, der sich während der Schwangerschaft von der werdenden Mutter getrennt hatte, bei der Geburt dabei gewesen sei "Ich hatte eine natürliche Geburt", ohne PDA, gab Yeliz Koc außerdem preis.

"Übertriebene Sorge um die Kleine"

Ihre Schwangerschaftsübelkeit, an der sie während des gesamten Zeitraums gelitten hatte, sei "komplett weg", schrieb Koc. Zum Thema "Baby Blues" gefragt, erklärte sie: "Bei mir waren es die übertriebenen Sorgen um die Kleine. Ich hatte Angst, dass ihr etwas passiert, sobald ich schlafe, deshalb war ich die ersten fünf Tage komplett wach bis auf zwei bis drei Stunden Schlaf." Ihre Mutter habe in der Zeit auf Snow Elanie aufgepasst, aber: "Ich habe nur mir vertraut."

Im Sommer 2020 teilte Jimi Blue Ochsenknecht das erste gemeinsame Pärchenfoto auf seinem Instagram-Account und bestätigte damit seine Liebe zu der Influencerin und ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin. Dass das erste gemeinsame Kind unterwegs ist, hatten die beiden im Februar ebenfalls auf Instagram verraten. Im Frühjahr waren sie von Berlin nach Hannover gezogen.