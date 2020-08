Ende Juli werden Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Nun gewährt die als "Yoga-Jordan" bekannt gewordene Mutter einen weiteren Blick aufs Töchterchen, für den sie offenbar extra einen Profi-Fotografen engagierte.

Am 28. Juli wurde die erste gemeinsame Tochter von Umut Kekilli und seiner Freundin Ina Maria Schnitzer geboren. Für den Ex-Fußballspieler ist es das erste Kind überhaupt, Schnitzer hat bereits einen dreijährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Dennoch könnte sie natürlich stolzer nicht sein, und so präsentiert die 34-Jährige Töchterchen Kaia nun ihren Instagram-Followern in einem besonderen Look.

Zwei Fotos lädt die frischgebackene Mutter auf ihrem Kanal hoch. Es handelt sich bei den Bildern aber nicht etwa um Schnappschüsse aus dem privaten Album. Die gab es zuvor bereits. Einmal lud Schnitzer kurz nach der Geburt ein Foto hoch, auf dem sie das Baby an ihre Brust drückte. Das zweite Bild war ein Spiegelselfie mit Kind auf dem Arm Anfang August, mit dem sie ihren Followern ihren Afterbaby-Body ganz ungeschönt zeigte.

Lächelnd im Leinenkleid

Dieses Mal aber handelt es sich um das Ergebnis eines professionellen Foto-Shootings. Das drei Wochen alte Mädchen trägt dabei ein Leinenkleidchen in Beige und einen Haarkranz. Kaia liegt bäuchlings auf einem kleinen Hocker und lächelt sanft. Schnitzer schreibt dazu: "Das ist unser Baby Girl. Worte können nicht beschrieben, wie gesegnet wir sind."

Ina Maria Schnitzer lebte bis vergangenes Jahr als Jordan Carver in den USA, wohin sie 2010 ausgewandert war. Sie geriet durch Yoga-Fotos in den Fokus der Öffentlichkeit, auf denen ihre große Oberweite eine Rolle spielte und die ihr den Namen "Yoga-Jordan" einbrachten. Inzwischen hat sie sich die Brüste allerdings verkleinern lassen.

Umut Kekilli war viele Jahre in einer On-Off-Beziehung mit Natascha Ochsenknecht, die 2019 endgültig in die Brüche ging. Im selben Sommer lernte der Sportler Schnitzer kennen und lieben. Im November dann machten die zwei ihre Beziehung öffentlich, weitere drei Monate später gaben sie überraschend Schnitzers Schwangerschaft bekannt.