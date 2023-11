Bei "Promi Big Brother" könnte schon bald die nächste Eskalationsstufe gezündet werden. Sitzen aktuell bereits die völlig zerstrittenen Noch-Eheleute Peter und Iris Klein zusammen im Container, würde nun auch Peter Kleins Schwarm Yvonne Woelke gern einziehen.

Am Dienstagabend ist bei Sat.1 die zweite Live-Show der diesjährigen Ausgabe von "Promi Big Brother" über die Bühne gegangen. Dabei begrüßte das Moderationsduo Jochen Schropp und Marlene Lufen auch Yvonne Woelke als Gast im Studio.

Wir erinnern uns: Weil Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein vermutete, ihr Noch-Mann Peter Klein habe ein Techtelmechtel mit Woelke angefangen, kam es zu einem erbitterten öffentlichen Rosenkrieg des Ehepaares. Zwar bestritten Peter Klein und Woelke, ein Verhältnis zu haben. Er macht aus seiner Bewunderung für sie jedoch mittlerweile keinen Hehl mehr, während sie ihn lediglich als guten "Freund" bezeichnet.

"Die Bombe platzt"

Peter Klein stand als Teilnehmer von "Promi Big Brother" in diesem Jahr frühzeitig fest. Er saß bereits im Container, als am Montagabend - für ihn überraschend - auch seine Gattin Iris in das Format einzog. Zu einer offenen Konfrontation der beiden kam es zunächst nicht. Woelkes Auftauchen in der Show könnte jedoch weiteres Öl ins Feuer gießen. So kündigte sie im Vorfeld ihres Talks mit Schropp und Lufen auf ihrer Instagram-Seite an: "Die Bombe platzt heute."

Im "Promi Big Brother"-Studio, das vor den Kandidatinnen und Kandidaten im Container abgeschirmt ist, war davon aber letztlich wenig zu spüren. Ohne dass Iris Klein davon etwas mitbekam, zog Woelke in gewohnter Manier über sie her: "Ich bin wirklich entsetzt, schockiert und mir fehlen echt die Worte, dass man so einer Person immer noch so eine Plattform gibt und dass sie wirklich diese Lügengeschichten immer noch verbreiten kann."

Auch wenn sie nicht in ihn verliebt sei, stehe sie weiter zu Peter Klein, unterstrich Woelke. "Ich würde mal sagen, wir sind da echt zusammengewachsen und kein anderer kann sich vorstellen, wie wir uns fühlen", so die 42-Jährige. Und weiter: "Wir sind gute Freunde, darf man das heute nicht mehr?"

"Natürlich wehre ich mich"

Auf die Frage, weshalb sie die mediale Schlammschlacht gegen Iris Klein weiter fortführe, antwortete Woelke, sie wolle lediglich ihren Namen reinwaschen. Momentan stehe sie nun mal in der deutschen Öffentlichkeit "als Ehebrecherin" da - "und natürlich wehre ich mich da".

Nach Woelkes Auftritt im Studio könnten die Sendungsmacher womöglich schon bald die nächste Eskalationsstufe bei "Promi Big Brother" zünden. Zumindest Woelke wäre da wohl auch nicht abgeneigt. Auf die Frage, ob sie auch selbst gern zu Peter und Iris Klein in den Container ziehen würde, antwortete sie mit einem klaren und entschiedenen "Ja". Hoffen wir also - wie Daniela Katzenberger es formuliert hat -, dass alle wieder "lebend" aus der Show herauskommen.