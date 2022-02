Im Herbst machen Leonard und Caona Freier öffentlich, dass sie ein zweites Kind erwarten. Nun ist das Baby früher auf der Welt als erwartet. In den sozialen Medien verkündet die Ehefrau des ehemaligen "Bachelors" die frohe Botschaft und präsentiert auch schon ein erstes Foto vom Nachwuchs.

Im September des vergangenen Jahres verrieten Leonard und Caona Freier am Rande eines Events in Berlin dem Magazin "Bunte", dass sie nach Tochter Aurora gemeinsam ein zweites Kind erwarten. Damals war Caona bereits in der 20. Schwangerschaftswoche. Dass das Kind im Februar zur Welt kommt, stand also schon fest. Und doch überrascht die nun zweifache Mutter ihre Follower mit der freudigen Botschaft, dass das Baby bereits auf der Welt ist, kam es offenbar doch zu früh.

Amilio Emiliano ist sein Name. (Foto: instagram.com/caona.freier)

In ihrer Story schreibt sie: "Die letzte Woche war es ruhig und der kleine Mann ist der Grund dafür. Wie Aurora hatte es auch Amilio Emiliano eiliger, auf die Welt zu kommen, als geplant." Dazu veröffentlicht sie auch bereits das erste Foto des Jungen, auf dem er in seinem Bett liegt, das Gesicht von den Händen verdeckt. Weitere Details verrät Caona Freier nicht. "Je nach Gemütszustand werde ich euch von Zeit zu Zeit ein Update geben", verspricht sie jedoch.

"Hauptsache gesund!"

Zu Beginn der Schwangerschaft habe sie sich oft übergeben müssen, hatte sie im September in dem Interview mit "Bunte" berichtet. Doch legte sich das wohl bald. Das Geschlecht des ungeborenen Babys war dem Paar seinerzeit noch nicht bekannt. Während die Mutter auf eine Schwester für Aurora hoffte, galt für den 36-jährigen Leonard Freier nur eins: "Hauptsache gesund." Weihnachten dann veröffentlichte die werdende Mutter bei Instagram bereits Geschlecht und Namen des freudig erwarteten Neuzugangs.

Leonard Freir war 2016 als Rosenkavalier in der RTL-Show "Der Bachelor" zu sehen. In der Sendung entschied er sich für Kandidatin Leonie Sophia Pump, doch eine Beziehung wurde daraus nie. Erst kurz vor seiner Teilnahme hatte sich der Versicherungskaufmann nach sechs gemeinsamen Jahren und der 2015 erfolgten Geburt Auroras von Caona getrennt. Nach Freiers gescheiterter TV-Partnerinnensuche und einem kurzen Flirt mit der 2014er "Bachelorette" Angelina Heger kamen die zwei aber doch wieder zusammen. Im Juni 2018 wurde sogar geheiratet.