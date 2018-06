Unterhaltung

Ocean's 8 ist erst der Anfang: Männer sind auch Menschen

Wer sind eigentlich die besseren Diebe? Männer oder Frauen? Und wie ist es am Set, wenn fast nur Ladys dort sind? Zum Start von "Ocean's 8" trifft n-tv.de sich mit den Hauptdarstellerinnen der Gauner-Komödie für Fortgeschrittene in London: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulsen und Mindy Kaling geben bestens gelaunt Auskunft über ihren neuen Film. Der führt die "Ocean's "-Trilogie mit George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon weiter; nun zeigen die Damen, warum sie keine Männer brauchen. Sie erzählen aber auch, warum vieles mit ihnen vielleicht einfach schöner ist und wie Frauen sich ihren Platz in der Hollywood-Industrie wieder zurückholen können. Über #MeToo und "Time's Up" durfte explizit nicht geredet werden, war aber auch nicht nötig. Die Botschaft dieser Frauen ist eindeutig. Und darum geht es: Fünf Jahre, acht Monate und zwölf Tage ist es her, seit Debbie Ocean (Sandra Bullock) mit der Planung ihres größten Coups begonnen hat. Dazu braucht sie das bestmögliche Team - allen voran ihre Komplizin Lou Miller (Cate Blanchett). Gemeinsam rekrutieren sie weitere Spezialistinnen: Juwelierin Amita (Mindy Kaling), Trickbetrügerin Constance (Awkwafina), Hehler-Expertin Tammy (Sarah Paulson), Hackerin Nine Ball (Rihanna) und Modedesignerin Rose (Helena Bonham Carter). Ihr Begehren richtet sich auf Diamanten im Wert von 150 Millionen Dollar - und die zieren den schlanken Hals des Schauspielstars Daphne Kluger (Anne Hathaway), die den Mittelpunkt des diesjährigen Superevents bildet: die Met Gala. Der Plan ist hieb- und stichfest: Das Team will sich die Klunker schnappen und verschwinden - vor aller Augen.

Cate Blanchett: (lacht) Der Spruch auf Ihrem Shirt - OneWomanShow - ist das der Name Ihrer Show?

n-tv.de: Das ist der Spruch meines Lebens, meine "Show" heißt ja n-tv.de.

Cate Blanchett: Dann brauchen Mindy und ich dieses Shirt, aber mit TwoWomenShow drauf, auf jeden Fall!

Oder lieber EightWomenShow?

Sandra Bullock: Also, ich brauche dieses Shirt. Jetzt.

Sarah Paulsen: Oh mein Gott, ich auch.

Wir lassen uns einfach was für die Fortsetzung einfallen, einverstanden?

Cate Blanchett: Sehr einverstanden (lacht).

Mindy Kaling: Es gibt eine Fortsetzung? (lacht)

Naja, die Ocean's-Ladys sind ja in den US-Kinos besser angelaufen als jeder der Danny-Ocean-Filme …

Cate Blanchett: Das haben wir auch gehört (lacht)

Sarah Paulsen: Das ist allerdings ein gutes Gefühl. Und es ist toll zu wissen, dass die Leute den Film sehen wollen. Man geht heute ja nicht mehr so ins Kino wie früher, die Leute gucken alle lieber zu Hause. Insofern ist das ein besonders schönes Gefühl, ja.

Auf jeden Fall ist es so - denn dieser Film ist ja auch für Kinder freigegeben - dass Sie es nun kleinen Mädchen schmackhaft gemacht haben, eine kriminelle Karriere einzuschlagen. Mädchen lieben Sie - und Rihanna - in Ihren Rollen …

Sandra Bullock: Dessen waren wir uns gar nicht so bewusst, haben uns aber vorgenommen - sollte es eine Fortsetzung geben (lacht) - auf jeden Fall noch mehr noch jüngere Kolleginnen mit einzubeziehen.

Wer sind eigentlich die besseren Diebe - Männer oder Frauen?

Cate Blanchett: Die, die am besten lügen können. Und die, die am vertrauenswürdigsten aussehen, oder? Also Frauen …

Mindy Kaling: Keine Frage!

Sarah Paulsen: Ich weiß gar nicht, ob das so eine geschlechtsspezifische Sache ist. Ich denke aber, dass Männer und Frauen da unterschiedlich rangehen. Frauen sind eher …

Sandra Bullock: Kommst du jetzt mit den üblichen Plattitüden?

Sarah Paulsen: Also bitte, Frauen gehen natürlich ganz anders ran, wenn es kriminell wird, viel scharfsinniger …

Sandra Bullock: Sag' ich doch, Plattitüden (lacht).

Sarah Paulsen: Sie wissen schon was ich meine. Das Wichtigste ist sowieso, dass im Film rüberkommt, wie sehr wir alle uns aufeinander verlassen mussten.

Cate Blanchett: Die besten Diebe sind die, die am besten mit anderen zusammenarbeiten können. Das ist es übrigens, was ich an "Ocean's 8" so sehr liebe: Sobald eine den Ball ins Rollen gebracht hatte, waren alle dabei. Derselbe Ball allerdings könnte das Fass auch zum Überlaufen bringen. Das ist also eine anspruchsvolle, komplizierte Situation, in der sich die Frauen da befinden. Vor allem müssen sie sich hundertprozentig aufeinander verlassen können.

Sarah Paulsen: Ja, wenn eine ihre Arbeit nicht richtig gemacht hätte, hätte sie alle anderen mit ins Verderben gerissen.

Acht Frauen in einem Raum …

Cate Blanchett: … das wird so nie wieder passieren, ich verspreche es. Nein, Quatsch.

Ist es denn die reine Freude? Oder gab es auch mal Stress?

Mindy Kaling: Es ist auf jeden Fall sehr erfrischend! Ich hatte vorher noch nie das Vergnügen, mit so vielen Frauen zusammen zu arbeiten. Normalerweise ist es ja so: In einem Film gibt es höchstens zwei Frauen, der Rest ist Männersache (lacht). Eine Frau ist die Schöne, die Schlaue, die andere ist ihre witzige Freundin. Das war's. Und nun diese völlig andere Situation am Set - großartig! Ungewöhnlich! Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht gerne mit Männern zusammen arbeite, aber es war definitiv mal was anderes.

Sandra Bullock: Ach, wir hatten so viele Männer beim Dreh um uns herum, dass das gar nicht weiter aufgefallen ist.

Sarah Paulsen: Es war eigentlich wie immer. Männer sind ja auch Menschen.

Sandra Bullock: Wir Frauen waren aber auch so dermaßen verschieden - wurden wir eigentlich mit Absicht so gecastet? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat sich keine von uns in den Vordergrund gedrängelt, sehr angenehm. Wir wussten von Anfang an, dass die Story nur funktionieren kann, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.

Sind wir jetzt auf dem Weg, mehr Filme mit Frauen in führenden Rollen zu produzieren?

Cate Blanchett: Ich finde, da muss man ganz fein unterscheiden. Mehr Frauen heißt ja nicht unbedingt weniger Männer. Eine wirkliche Gleichverteilung im Sinne von Gleichberechtigung wäre natürlich am besten. In Hollywood wurden bereits so viele Filme mit Frauen im Zentrum der Handlung gedreht, doch das ist bereits eine Weile her.

Sie meinen das sogenannte Goldene Zeitalter, die Dreißigerjahre, wo weibliche Stars wie Greta Garbo, Ingrid Bergman oder Marlene Dietrich die Zugpferde waren?

Cate Blanchett: Ja, Bette Davis, Joan Crawford - die Liste ist endlos. Viele Filme wurden nur für sie geschrieben - und einige waren sogar die Produzentinnen dieser Filme, wie zum Beispiel Lucille Ball. Doch seitdem haben wir uns eine Menge wieder wegnehmen lassen.

Wir, die Frauen …

Cate Blanchett: Ja, das führte tatsächlich zu einem großen, kreativen Vakuum. Aber wir ändern das jetzt wieder. Ich finde dennoch, dass die Unterschiede, auch die zwischen Männern und Frauen, vieles erst interessant machen.

Mindy Kaling: Mehr Rollen für Frauen bedeutet ja tatsächlich nicht weniger Rollen für Männer. Es gibt so viele Geschichten, die wir noch erzählen können, und dazu brauchen wir Männer und Frauen.

Cate Blanchett: Man könnte auch sagen: Wir brauchen Menschen!

Mindy Kaling: Das ergibt Sinn.

Was war das Beste beim Drehen?

Sandra Bullock: Ich fange mal anders herum an: Wir waren leider nicht in Vegas, wir haben nicht in einer Bar gedreht und die meisten von uns hatten ihre Kinder am Set, ein ewiges Tohuwabohu (lacht). Sarah musste ständig hin und her fliegen, weil sie einen Emmy gewonnen hat - das Leben kann so hart sein. Aber nein, im Ernst: Wir haben uns großartig unterstützt, in allem, und jetzt kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass wie alle miteinander befreundet sind. Und das ist das Beste, was einem bei einem Dreh passieren kann.

Mit Cate Blanchett, Sandra Bullock, Mindy Kaling und Sarah Paulsen sprach Sabine Oelmann

"Ocean's 8" startet am 21.Juni in den deutschen Kinos.

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna und Helena Bonham Carter bilden das Team in "Ocean's 8". Weitere Rollen übernehmen "Car Pool Karaoke"-Star James Corden und Richard Armitage.

Gary Ross ("Seabiscuit – Mit dem Willen zum Erfolg", "Die Tribute von Panem") inszenierte "Ocean's 8" nach seiner Story und dem Drehbuch, das er zusammen mit Olivia Milch verfasst hat. Steven Soderbergh und Susan Ekins produzierten den Film.

