Am Freitag erscheint mit "Future Past" das neue Album der 80er-Heroen Duran Duran. Schon vorab gibt es anlässlich ihres 40. Jubiläums ein neues Video. In dem Clip gibt es neben den Bandmitgliedern selbst jede Menge Stars zu sehen - oder etwa doch nicht?

Gegründet Ende der 1970er-Jahre mischen Duran Duran seit Beginn der 1980er erfolgreich im Musikbusiness mit. Von ihnen stammen Hits wie "Hungry Like A Wolfe", "Save A Prayer" und der Bond-Song "A View To A Kill". Am Freitag nun erscheint unter dem Titel "Future Past" das mittlerweile 15. Album der Briten, zudem an dieser Stelle auch noch ein Interview mit Sänger Simon Le Bon und Keyboarder Nick Rhodes folgen wird. Nun aber feiert erstmal das neueste Video des Quartetts zum Song "Anniversary" bei ntv.de ganz exklusiv Premiere.

Daniel Craig, Brad Pitt, Lady Gaga und ... Wladimir Putin (v.l.).

Es ist ein großes Schaulaufen, was dort vor der Kulisse des Belvoir Castle in Großbritannien zu sehen ist. Aufgerüschte Prominente aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens steigen aus ihren teuren Karren und stolzieren im Blitzlichtgewitter der Fotografen über den roten Teppich. Zu sehen sind Lady Gaga, Victoria Beckham, Daniel Craig, Elton John, Brad Pitt, Dolly Parton und viele mehr.

Und auch Duran Duran selbst sind natürlich dabei - allerdings in doppelter Form. So sieht man Le Bon, Rhodes, John Taylor und Roger Taylor jeweils mit einer jüngeren Version ihrer selbst in die Kamera lächeln. Und wer dann noch genauer hinschaut, entdeckt obendrein Wladimir Putin und die Queen beim ausgelassenen Feiern. Spätestens jetzt dämmert es wohl jedem, dass hier etwas nicht stimmen kann.

Regisseurin ist bekannte Künstlerin

Für den Clip als Regisseurin verantwortlich zeichnet nämlich Alison Jackson. Die britische Fotografin und Videokünstlerin wurde damit bekannt, mit Doubles berühmter Persönlichkeiten aus der Politik, der Film- und Musikbranche vermeintlich intime Situationen zu inszenieren. Und eben dieser Leidenschaft hat sie auch für das Video freien Lauf gelassen.

Der "Anniversary"-Streich ist auch ein Vorgeschmack auf ein Event, das am kommenden Donnerstag stattfinden wird. Im Livestream beantworten Duran Duran dem "Billboard"-Redakteur Larry Flick dann Fragen und enthüllen bislang geheime Geschichten aus ihrer gemeinsamen Zeit. Auch Regisseurin Jackson wird dabei sein. Denn obendrein gibt es die Weltpremiere des halbstündigen Dokumentarfilms "Double Take" zu sehen, der den Zuschauern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Videos zu "Anniversary" liefert.