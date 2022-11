Seit September nimmt die Zahl der Menschen, die über Russland unerlaubt in die die Europäische Union (EU) einreisen, einem Medienbericht zufolge sprunghaft zu. Wurden im Mai noch 320 Menschen registriert, die auf diesem Weg nach Deutschland kamen, stieg die Zahl im September auf knapp 1200, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei. Im Oktober seien es bereits mehr als 1500 gewesen. Insgesamt habe die Bundespolizei in diesem Jahr fast 8000 Migranten erfasst, die diese Route nutzten. Häufig hätten durch die Bundespolizei befragte Personen auch selbst angegeben, zunächst per Flugzeug nach Russland eingereist zu sein. Zumeist gelangten die zum Großteil aus dem arabischen Raum stammenden Personen dann über Belarus in die Europäische Union.

+++ 13:16 Oberleutnant der russischen Pazifikflotte nach ukrainischen Angaben getötet +++

Der russische Oberleutnant Fedorov Oleg Vladimirovich soll nach ukrainischen Angaben gestorben sein. Demnach war er Mitglied der Pazifikflotte der russischen Marine und wurde nahe des ukrainischen Dorfes Pawliwka in der Region Wolnowacha getötet. Nach Angaben aus dem russischen sozialen Netzwerk VK soll Vladimirovich bei Gefechten schwer verwundet und anschließend im Alter von 26 Jahren auf dem Schlachtfeld gestorben sein.

+++ 12:58 Kreml wettert über angebliche "Enteignung russischen Territoriums" +++

Der Kreml wirft dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, keine friedliche Beilegung des Konflikts um die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim zu wollen. Selenskyj wolle die Krim nur mit militärischer Gewalt wieder zur Ukraine zurückholen, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das aber käme einer "Enteignung russischen Territoriums" gleich, meint er laut russischen Nachrichtenagenturen mit Blick auf das völkerrechtswidrig von Moskau einverleibte Gebiet. "Das kommt gar nicht in Frage."

+++ 12:40 Expertin: Warum Minen schwer verletzen sollen, statt zu töten +++

Die Ukraine wird auch nach Ende des Krieges auf Jahrzehnte mit Minen und anderen Sprengkörpern versucht sein. Eva Maria Fischer vom Handicap International e.V. erklärt, welche verheerenden Folgen das auch für Zivilisten hat und warum Minen dennoch ein so oft genutztes Mittel im Krieg sind.

+++ 12:25 Scholz: Russlands Strategie geht nicht auf +++

Neun Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz versichert, das angegriffene Land zu unterstützen, solange dies notwendig ist. "Die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass wir sie weiterhin umfangreich finanziell, humanitär und auch mit Waffen unterstützen werden, und zwar solange, wie es nötig sein wird", sagt der SPD-Politiker in einem Interview des Magazins "Focus". Die aktuelle Strategie Russlands in dem Krieg geht nach Einschätzung von Scholz nicht auf. Der Versuch des russischen Militärs, mit schweren Raketenangriffen den ukrainischen Widerstandsgeist zu brechen, gelinge trotz der furchtbaren Zerstörungen erkennbar nicht. "Auch die Hoffnung Russlands, eine neue Fluchtbewegung aus der Ukraine könnte die Unterstützung der europäischen Länder gefährden, erweist sich als Irrtum", sagt der Kanzler weiter.

+++ 11:51 Kanzleramt lädt Rüstungsindustrie zu Munitionsgipfel +++

Das Kanzleramt will mit einem Munitionsgipfel Schwung in die schleppende Beschaffung von Material für die Bundeswehr bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz lade dazu am Montag Vertreter der Rüstungsindustrie und mehrerer Ministerien zu Gesprächen über die Rahmenbedingungen für die Munitionsproduktion ein, berichteten die "Welt" und das digitale Medienhaus Table.Media. Die Bundeswehr leidet unter einem dramatischen Munitionsmangel. Das geplante Treffen wurde aus Regierungskreisen bestätigt. Zuletzt war erklärt worden, dass Munition für 20 Milliarden Euro beschafft werden müsse. Auch für die Unterstützung der Ukraine wird Munition benötigt.

+++ 11:34 Polens Vorschlag für Patriot-Verlegung ist für Botschafter "schwer zu verstehen" +++

Der Vorschlag Polens, die von Deutschland angebotenen Flugabwehrsysteme direkt in der Ukraine zu stationieren, ist nach Ansicht des deutschen Botschafters in Warschau schwer nachvollziehbar. Deutschland habe nur wenige Patriot-Flugabwehrsysteme, dies mache sie äußerst wertvoll, sagte Botschafter Thomas Bagger der Zeitung "Rzeczpospolita". "Dass sie zur Sicherung des polnischen Luftraums angeboten wurden, ist Ausdruck der großen Bedeutung, die die Regierung in Berlin Polen beimisst." Daher sei die polnische Antwort nur "schwer zu verstehen". Bagger sagt, die deutsche Seite sei von Warschau vorab nicht über diesen Vorschlag informiert worden, ein Schreiben sei zeitgleich mit der Äußerung Blaszczaks auf Twitter eingegangen. Berlin sei nun dabei, die polnische Antwort zu bewerten.

+++ 11:20 Prozess gegen Brüder wegen Spionage für Russland startet in Schweden +++

Zwei Brüder stehen in Schweden wegen schwerer Spionage im Auftrag von Russland vor Gericht. Das Verfahren beginnt heute. Es findet zum Großteil hinter verschlossenen Türen statt, weil sowohl die meisten schriftlichen Beweise der Staatsanwaltschaft als auch viele der Themen, um die sich die Zeugenaussagen drehen werden, streng geheim sind. Die 42 und 35 Jahre alten Männer werden eines schwerwiegenden Verbrechens gegen das schwedische Geheimdienst- und Sicherheitssystem beschuldigt. Laut Anklage sollen sie Russland und dem russischen Geheimdienst GRU zwischen September 2011 und September 2021 unbefugt Informationen beschafft und weitergegeben haben, die "in den Händen einer fremden Macht" Schwedens Sicherheit schaden könnten.

+++ 11:08 Selenskyjs Frau vergleicht Kriegsanstrengung mit Marathonlauf +++

Die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska, vergleicht den Krieg gegen den russischen Aggressor in einem Interview mit der BBC mit einem Marathonlauf. "Es ist einfach, einen Marathon zu laufen, wenn man weiß, wie viele Kilometer es gibt", sagt Selenska. Im Gegensatz zu einem Marathonläufer könne die Ukraine jedoch nicht abschätzen, wie viel Anstrengung sie im Laufe des Krieges noch leisten müsse. "Manchmal kann es sehr schwer sein. Aber es gibt neue Emotionen, die uns dabei helfen, durchzuhalten", so Selenska.

+++ 10:49 Stoltenberg überlässt Deutschland Entscheidung über Patriot-Lieferung +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg überlässt Deutschland die Entscheidung über weitere Lieferungen von Luftabwehr-Systemen an die Ukraine. Er begrüße, dass Deutschland Patriot-Raketensysteme an Polen liefern wolle. Ob diese, wie von Polen gewünscht, direkt an die Ukraine gehen sollten, sei Sache der einzelnen Regierungen, sagt Stoltenberg in Brüssel. Er werde die Außenminister der NATO-Staaten bei ihrem Treffen kommende Woche in Bukarest dazu auffordern, die Unterstützung der Ukraine weiter zu forcieren.

+++ 10:35 NATO hat Störsender zur Abwehr iranischer Drohnen geliefert +++

Die NATO hat den Streitkräften der Ukraine Störsender zur Drohnenabwehr geliefert. Die sogenannten Jammer seien Teil eines umfassenden Unterstützungspakets, sagt Generalsekretär Jens Stoltenberg. Zu ihm gehörten auch Treibstoff, medizinisches Material und Winterausrüstung. Die Jammer sollen der Ukraine insbesondere dabei helfen, Angriffe mit Kamikaze-Drohen abzuwehren. Die Geräte sind in der Regel elektromagnetische Sender, die das Navigations- oder Kommunikationssystem der Drohnen stören. Die russische Armee greift nach Angaben aus Kiew seit Oktober verstärkt mit Kamikaze-Drohnen an.

+++ 10:14 London will Militärhilfen mit weiteren Millionen aufstocken +++

Der britische Außenminister James Cleverly sagt bei seinem Besuch in der Ukraine weitere Unterstützung in Höhe von mehreren Millionen Pfund zu. Laut einer Erklärung seines Büros sollen die Gelder sicherstellen, dass das Land die praktische Hilfe erhält, die es über den Winter braucht. "Großbritannien steht an der Seite der Ukraine. Unsere Unterstützung wird so lange bestehen bleiben, bis sich dieses bemerkenswerte Land wieder erholt hat", so Cleverly. Der Minister hat auf seiner Reise auch Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba getroffen. Von der Begegnung teilt er ein Foto auf Twitter. "Großbritannien unterstützt Sie mit Taten - nicht nur Worten", schreibt er dazu an den Präsidenten gerichtet. Konkret verspricht der Minister 24 Rettungswagen sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge. Außerdem will London den Aufbau von zerstörten Schulen und Schutzräumen sowie andere Programme mit drei Millionen Pfund (rund 3,5 Mio. Euro) unterstützen.

+++ 09:53 Klitschko: Hälfte der Haushalte Kiews noch ohne Strom +++

Zwei Tage nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Strom- und Wasserversorgung hat die Hälfte der Verbraucher in der Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko am Morgen noch keinen Strom. Ein Drittel der Kiewer Häuser sei aber bereits wieder beheizt, teilt Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram mit. Nach Angaben der Militärverwaltung der Hauptstadt war die Wasserversorgung in Kiew inzwischen vollständig wiederhergestellt. Bei einigen Verbrauchern könne es noch zu niedrigem Wasserdruck kommen, heißt es. Die Wärmeversorgung in der Stadt werde ebenfalls wiederhergestellt. Notfallteams seien im Reparatureinsatz. Sobald sich das Stromnetz stabilisiert habe, werde auch das Mobilfunknetz in allen Bezirken Kiews wieder funktionieren.

+++ 09:36 Gouverneur: Russische Raketen treffen Krankenhaus in Saporischschja +++

In der Region Saporischschja im Süden der Ukraine ist nach Angaben des Gouverneurs Oleksandr Starukh ein Krankenhaus durch russischen Beschuss beschädigt worden. "Der Feind attackierte die Vororte Saporischschjas. Dieses Mal hat eine Rakete das Krankenhaus getroffen", schreibt Starukh auf Telegram. "Glücklicherweise sind keine Menschen verletzt worden." Allerdings gebe es Schäden am Gebäude, Dutzende Fenster seien zerbrochen.

+++ 09:15 London: Etliche russische Reservisten nach Teilmobilisierung gefallen +++

Nach der russischen Teilmobilisierung ist nach Einschätzung britischer Geheimdienste eine hohe Zahl an eingezogenen Reservisten im Ukraine-Krieg gefallen. Viele der Verpflichteten würden trotz chronischer gesundheitlicher Einschränkungen in gefährliche Missionen geschickt, heißt es im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Über ihre jeweilige militärische Erfahrung, Ausbildung und Ausrüstung herrsche immer wieder Verwirrung. Unter anderem in der Region Donezk, rund um die Stadt Bachmut, seien mobilisierte Reservisten wohl in hoher Zahl gefallen, heißt es von den Briten. Das gleiche gelte auch für Soldaten, die in der Region Luhansk Grabensysteme hätten ausheben müssen, während sie unter schwerem Artilleriefeuer standen. Es müsse dem Kreml Sorgen bereiten, dass eine zunehmende Zahl an Familien der Reservisten bereit sei, gegen die Zustände, unter denen ihre Angehörigen dienen, zu protestieren und sich notfalls deswegen verhaften zu lassen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 08:57 Munz: Putsch gegen Putin ist sehr unwahrscheinlich +++

Der weitere Kriegsverlauf, die Zukunft Putins und Russlands - nicht weniger steht nach Ansicht einiger Beobachter mit der Krim auf dem Spiel. Auch von einem möglichen Putsch gegen den Kreml-Chef ist immer wieder die Rede. ntv-Korrespondent Rainer Munz erklärt, warum das wenig wahrscheinlich ist.





+++ 08:36 Rheinmetall verdoppelt Produktion von Panzermunition +++

Große Waffenhersteller weltweit bauen laut einem Bericht des "Wall Street Journal" aufgrund des Krieges ihre Produktion von Raketenwerfern, Panzern und Munition aus. Insbesondere in Europa stellen sich große Rüstungsfirmen auf Wachstum ein und erweitern ihre Kapazitäten, da sie einen Anstieg der Aufträge erwarten. So habe der deutsche Konzern Rheinmetall einen spanischen Konkurrenten aufgekauft, um die Produktion seiner Munition hochzufahren. Diese "unternehmerische Entscheidung" habe er getroffen, da Kunden nur an diejenigen Firmen die Aufträge vergäben, die über ausreichende Kapazitäten verfügten, sagt Geschäftsführer Armin Papperger. Laut dem Bericht verdoppelt Rheinmetall seine Produktion von Panzermunition von 70.000 Stück auf 140.000 Stück pro Jahr.

+++ 08:02 Putin amüsiert sich über gefälschte Rede von Scholz +++

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) anhand einer gefälschten Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz vorführen lassen. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria veröffentlicht ein kurzes Video, wie der Kremlchef sich in Moskau den angeblichen Auftritt des SPD-Politikers anschaut. Bei diesem sogenannten Deepfake legten die russischen Programmierer Scholz erst amerikakritische Worte aus dem beliebten russischen Actionfilm "Bruder 2" in den Mund. Dann lassen sie ihn sagen: "Wir wollten das russische Gas aufgeben. Aber um es mit den Worten eines russischen Klassikers zu sagen: Wir wollten das Beste, aber es kam wie immer." Dieses geflügelte Wort stammt von dem früheren russischen Ministerpräsidenten Viktor Tschernomyrdin (1938-2010). "Er sagt die richtigen Dinge", kommentiert Putin das gefälschte Scholz-Video.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 07:37 Merkel zu Ukraine-Politik: "Hatte nicht mehr die Kraft, mich durchzusetzen" +++

Altbundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt erneut ihre Politik gegenüber Russland und der Ukraine. Da sie sich viel mit der Ukraine beschäftigt gehabt habe, habe sie sich eine friedlichere Zeit nach ihrem Abschied gewünscht, sagt Merkel dem Magazin "Spiegel". Sie habe auch bis zuletzt an einer Lösung gearbeitet und etwa im Sommer 2021 versucht, mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein eigenständiges europäisches Gesprächsformat mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin herzustellen. "Aber ich hatte nicht mehr die Kraft, mich durchzusetzen, weil ja alle wussten: Die ist im Herbst weg." Merkel war im Dezember 2021 offiziell aus ihrem Amt ausgeschieden. Wenige Monate davor, im August, war sie zu einem Abschiedsbesuch zu Putin nach Moskau gereist. "Das Gefühl war ganz klar: 'Machtpolitisch bist du durch.' Für Putin zählt nur Power", sagt die Altbundeskanzlerin weiter. Bezeichnend sei gewesen, dass Putin zu diesem letzten Treffen auch seinen Außenminister Sergej Lawrow mitgebracht habe. Sonst habe man sich öfter unter vier Augen getroffen. Der russische Angriff sei nicht überraschend erfolgt.

+++ 07:11 Russland soll bislang 82 Milliarden Dollar für Krieg ausgegeben haben +++

Während seiner Invasion in die Ukraine soll Russland nach Berechnungen des Magazins "Forbes" 82 Milliarden Dollar (umgerechnet 78,7 Milliarden Euro) für den Krieg ausgegeben haben. Demnach soll Russland 10.000 bis 50.000 Stück Munition verbraucht und so insgesamt 5,5 Milliarden Dollar allein in die Ausrüstung der Artillerie investiert haben. Die Kosten für die insgesamt 4000 auf die Ukraine abgeschossenen Raketen schätzt das Magazin auf drei Millionen. Der Verlust von 278 russischen Kampfflugzeugen beläuft sich demnach pro Stück auf 18 Millionen Dollar, hinzu kommen insgesamt 261 zerstörte Helikopter mit Kosten von 10,4 Millionen Dollar pro Stück.

+++ 06:40 Britischer Verteidigungsminister: Ukraine soll Winteroffensive gegen "schlecht ausgebildete" Russen starten +++

Für die Ukraine sei es nun an der Zeit, ihre militärische Überlegenheit in diesem Winter auszuspielen und gegen die "schlecht ausgebildeten, schlecht ausgerüsteten" Streitkräfte des Kremls vorzugehen, sagt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace im Interview mit "Daily Beast". Die Ukraine habe genügend geeignete Waffen und geschultes Personal, um eine groß angelegte Winteroffensive zu starten, darunter 300.000 Scharfschützengewehre, die vom britischen Waffenhersteller Accuracy International hergestellt wurden.

+++ 06:09 Putin will sich mit Müttern russischer Soldaten treffen +++

Putin will sich am heutigen Freitag mit den Müttern von Soldaten treffen, die in der Ukraine eingesetzt sind oder sich darauf vorbereiten. Der Kreml teilt mit, eingeladen seien Mütter von Berufs- und Zeitsoldaten, von Freiwilligen und einberufenen Reservisten. Nach der Teilmobilmachung haben sich Mütter in einigen Regionen beschwert, dass ihre Söhne schlecht ausgerüstet in den Kampf geschickt würden.

+++ 05:26 Ampel und Union wollen historische Hungersnot in der Ukraine als Völkermord anerkennen +++

Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU wollen den "Holodomor", die vor 90 Jahren von der Sowjetführung erzwungene Hungersnot in der Ukraine, als Völkermord anerkennen. Das gehe aus einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen hervor, berichtet der "Spiegel". Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung demnach unter anderem auf, "jeglichen Versuchen, einseitige russische historische Narrative zu lancieren", entgegenzuwirken. Zudem spannen die Parlamentarier einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Ukraine und rufen zu ihrer Unterstützung auf - "politisch, finanziell, humanitär und militärisch".

+++ 03:20 Ukrainischer Finanzminister: Kosten für Wiederaufbau steigen +++

Die Ukraine wird mehr finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau des Landes benötigen als bisher veranschlagt, sagt der Finanzminister des Landes, Serhij Martschenko. "Leider wächst die Zahl jeden Tag und wird im schlimmsten Fall noch erheblich steigen", erklärt Martschenko. Der derzeitige Haushalt sehe nur wenig für den Wiederaufbau vor und müsse nach Möglichkeit aufgestockt werden. "Die Unterstützung durch unsere internationalen Partner ist für uns von entscheidender Bedeutung", sagt der Minister mit Verweis auf die von der EU bereits zugesagten 18 Milliarden Euro. Im August schätzte die Weltbank die Kosten für die Instandsetzung der ukrainischen Infrastruktur noch auf 105 Milliarden Dollar.

+++ 01:57 Nur zwei bis drei Stunden Strom am Tag in Kiew +++

Nach den jüngsten russischen Angriffen auf kritische Infrastruktur in der Ukraine müssen die Menschen in der Hauptstadt Kiew weiter den Großteil des Tages ohne Elektrizität auskommen. Die Stromzufuhr werde auf zwei bis drei Stunden am Tag reduziert, bis die Versorgung wieder vollständig hergestellt sei, sagt Dmytro Saharuk, der Geschäftsführer des größten privaten ukrainischen Energieunternehmens DTEK, laut dem "Kyiv Independent".

+++ 00:18 Selenskyj beschwört Widerstandsgeist der Ukraine +++

Neun Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs beschwört der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandsgeist seines Landes . "Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir müssen so weitermachen wie jetzt gerade, in Einigkeit und gegenseitiger Hilfe." Russland wolle nicht nur, dass die Ukrainer ohne Strom und Wärme seien. "Die Terroristen wollen uns voneinander isolieren und dafür sorgen, dass wir einander nicht spüren." Die Angriffe auf zivile Ziele seien "die Rache derjenigen, die verloren haben", so der Präsident.

+++ 23:25 Sieben Menschen sterben bei Beschuss von Cherson +++

Durch russischen Beschuss auf die südukrainische Stadt Cherson werden am Donnerstag nach regionalen Behördenangaben sieben Menschen getötet und etwa 20 verletzt. Die Stadt sei mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern beschossen worden, teilt Gebietsgouverneur Jaroslaw Januschewytsch mit. Ein Hochhaus habe Feuer gefangen. Ein Geschoss sei auf einem Kinderspielplatz eingeschlagen. "Der heutige Tag ist eine weitere schreckliche Seite in der Geschichte unserer Heldenstadt", schreibt der Gouverneur auf Telegram.

+++ 22:27 Iranische Drohnen-Ausbilder auf der Krim getötet +++

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim sind mehrere iranische Drohnen-Ausbilder getötet worden. Der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksiy Danilov, bestätigt den Tod mehrerer Iraner. Das berichtet der belarussische oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta. Danilov gibt jedoch nicht die genaue Zahl der getöteten Iraner an. Zugleich warnt er alle Iraner, die sich auf besetztem ukrainischem Gebiet befinden, um die Invasion Moskaus zu unterstützen, dass diese ebenfalls ins Visier genommen würden. Der Iran liefert nicht nur Waffen an Moskau, sondern schult russische Soldaten auch im Umgang mit den "Shahed 136"-Drohnen.





Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.