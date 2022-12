Rauchen tötet. Und ist teuer. Beides sind gute Gründe, um das Qualmen sein zu lassen. Wer sich einen kalten Entzug nicht zutraut, kann zu Nikotinersatzprodukten greifen. Öko-Test hat es mit Pflaster, Kaugummi, Lutschtablette und Spray versucht.

Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Jährlich sterben in Deutschland über 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, informiert das Bundesgesundheitsministerium. Allerdings zeigen sich die meisten Raucher von solchen Zahlen unbeeindruckt und qualmen weiter. Und: Vor der Corona-Pandemie lag der Anteil der Raucher in der Bevölkerung ab 14 Jahren etwa bei 26 bis 27 Prozent. Ende 2021 war die Quote dann schon auf 30,9 Prozent gestiegen, wie aus der repräsentativen Langzeitstudie "Deutsche Befragung zum Rauchverhalten" (Debra) hervorgeht. Der Stress ...

Abgesehen davon, sind Zigaretten eine Droge. Die andere Seite ist die, dass Rauchen teuer ist - und immer teurer wird. Vor allem auch deshalb, weil der Staat zwar einerseits darauf bedacht ist, dass seine steuerzahlenden Bürger gesund und leistungsfähig bleiben, zum anderen aber gerne in Form von Steuern vom zwanghaften Laster der Qualmer profitiert. Nun ja, beim Umgang mit Alkohol läuft es ähnlich.

Doch insbesondere zum Jahreswechsel nehmen sich viele Raucher ein Herz und wollen mit dem Rauchen aufhören - und scheitern nicht selten, da die Abhängigkeit von der Zigarette auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet. Auf der sozialen, auf der psychologischen, oder einfach, weil das Bier oder der Kaffee ohne Zigarette nur halb so gut schmeckt. Und schließlich sind gerade stärkere Raucher auch körperlich süchtig - nach dem in Zigaretten enthaltenen Nikotin. Auf dieser körperlichen Ebene setzen Nikotinersatzpräparate an.

Kein schneller Kick

Öko-Test hat zwölf Nikotinersatzprodukte in Form von Kaugummis, Lutschtabletten, Pflaster, Sprays und einen Inhalator auf ihre Inhaltsstoffe getestet und ihre Wirksamkeit anhand von Studien begutachten lassen. Zwei Drittel der Produkte schneiden mit "sehr gut" ab, der Rest mit "gut". Für alle Nikotinersatzprodukte ist die Wirksamkeit ausreichend belegt, und sie können die Chance, die Raucherkarriere zu beenden, erhöhen. Acht "sehr gute" und vier "gute" Nikotinersatzprodukte können die erste Zeit nach dem Rauchstopp erleichtern, vor allem für stark Abhängige. Sie ersetzen das Nikotin aus den nicht gerauchten Zigaretten und lassen sich in ihrer Dosierung schrittweise herunterfahren.

Mit dem schnellen Kick aus der Zigarette kann der Nikotinersatz allerdings nicht ganz mithalten. Inhaliert der Raucher das Nikotin direkt aus der Zigarette, dann erreicht es innerhalb von sieben bis zehn Sekunden ihr Gehirn. Dort sorgt es durch die Freisetzung von Botenstoffen wie Dopamin, Serotonin und Endorphinen für ein wohliges Gefühl.

Nikotinpflaster bleiben jeweils 16 bis 24 Stunden auf der Haut kleben. Sie halten den Nikotinspiegel konstant. Das Nikotin aus Kaugummis, Tabletten, Sprays und Inhalern geht schneller ins Blut als aus Pflastern. Sie werden den Tag über je nach Bedarf gelutscht, gekaut oder gesprüht. Damit vermitteln sie Anwendern das Gefühl, die Nikotinzufuhr selbst kontrollieren zu können, und geben dem jetzt unterbeschäftigten Mund etwas zu tun.

Produkte mit Titanoxid meiden

Öko-Test rät aber, auf Produkte mit dem Hilfsstoff Titanoxid zu verzichten. In Lebensmitteln ist die Substanz seit August dieses Jahres EU-weit verboten. Es steht im Verdacht das Erbgut zu schädigen. In Arzneimitteln ist es bislang noch erlaubt. Vier Kaugummis oder Lutschtabletten sind ob der Verwendung von Titanoxid nur "gut". Dass Nikotinersatzpräparate auch ohne auskommen, zeigen die sehr guten "Nicotinell-Lutschtabletten Mint 2 mg" (7,62 Euro je 15 Stück).

Mehr zum Thema Reich statt süchtig Mit dem Rauchstopp zum Vermögen?

Ebenfalls mit "sehr gut" wurde unter anderem der "Nicorette Inhaler 15 mg Nicotin" (10,50 Euro / 6 Patronen), das "Nicorette Mint Spray 1 mg/Sprühstoß" (17,05 Euro / 64 Sprühstöße), das "Nicorette Transdermales Pflaster 15 mg Nicotin" (4 Euro / 1 Pflaster) und das "Nicotinell 14 mg/24-Stunden-Pflaster" (3,94 Euro / 1 Pflaster) empfohlen.

Der ausführliche Test steht auf Öko-Test gratis zur Verfügung.