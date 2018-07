Ratgeber

Stempel im Pass: Konsularische Hilfe im Ausland

Bei einem Unfall oder Diebstahl kann aus dem schönen Urlaub ein Alptraum werden. Ohne Pass oder Geld in einem fremden Land sind Touristen in einer Notlage. Deutsche Auslandsvertretungen können hier weiterhelfen, allerdings nur in bestimmten Fällen.

Für viele Reisende ist es ein Horrorszenario: Man befindet sich im Urlaub in Thailand oder den USA und der Pass wird gestohlen. Man steht ohne Ausweis da und darf das Land nicht mehr verlassen. Laut der FUR-Reiseanalyse führten im vergangenen Jahr 72 Prozent aller Urlaube ins Ausland, so viele wie nie zuvor. Wenn dort etwas schiefgeht, können die deutschen Auslandsvertretungen sogenannte konsularische Hilfe leisten. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes (AA) geschieht das jedes Jahr in rund 65.000 bis 70.000 Fällen.

Die Betreuung deutscher Reisender ist dabei mitunter eine Herausforderung. Vor allem in touristisch beliebten Zielen haben die Botschaften und Konsulate viel zu tun. Das AA erklärt auf seiner Webseite: "Die Vertretungen können und dürfen die innerdeutschen Behörden nicht ersetzen; sie sind auch keine Filialen deutscher Reisebüros oder deutscher Banken."

Mittellos ohne Geld

In welchem Rahmen die Mitarbeiter vor Ort tatsächlich helfen dürfen, ist im Konsulargesetz geregelt. Internationales Recht und die Gesetze des jeweiligen Staates sind ebenfalls zu beachten. Konsularische Hilfe könne man als "Hilfe zur Selbsthilfe" verstehen, ordnet der Reiserechtsexperte Paul Degott ein.

Wenn ein Reisender seinen Pass verliert oder dieser gestohlen wurde, kann die deutsche Auslandsvertretung ein Ersatzdokument ausstellen. Damit wird Reisenden die Rückkehr nach Deutschland ermöglicht. Hilfreich dafür sind digitale Passkopien, die zum Beispiel im E-Mail-Postfach hinterlegt wurden. Die Vertretungen können laut Konsulargesetz jedoch keinen Ersatz für Führerscheine oder Personalausweise ausstellen. Diese müssen nach der Rückkehr bei den örtlichen Behörden beantragt werden.

Wenn Reisende nach einem Diebstahl mittellos ohne Geld dastehen, können Botschaften und Konsulate ebenso helfen. Die Mitarbeiter vermitteln dann Kontaktmöglichkeiten nach Hause. Die Ortskenntnisse der Vertretungen helfen auch dabei, den Reisenden Mittel und Wege zu schnellen Überweisungen aufzuzeigen, damit sie wieder an Geld kommen. In Ländern, in denen dies nicht möglich ist, darf Geld von der sogenannten Legationskasse des Bundes an die Auslandsvertretung überwiesen werden, was ein bis zwei Tage dauert.

Wer jetzt darauf hofft, dass eine Botschaft Hotelschulden, Bußgelder oder einen Krankenhausbesuch bezahlt, der irrt. Wer seine Reise wegen Geldverlust nicht mehr fortsetzen kann, darf ebenfalls nicht auf Hilfe hoffen: Die deutschen Botschaften und Konsulate können die Weiterreise nicht finanzieren und nur in Ausnahmefällen finanzielle Hilfe leisten. Laut Degott kommt es hier sehr auf Land und Botschaft an. Wichtig: Das Geld müssen Urlauber in jedem Fall zurückzahlen. Auch im Krankheitsfall dürfen nur Kontakte zu Fachpersonal vermittelt werden, aber keine Zahlungen fließen.

Im Katastrophenfall oder bei Unruhen

Werden Reisende im Ausland festgenommen oder in ein Gerichtsverfahren verwickelt, dürfen die Auslandsvertretungen per Gesetz ebenfalls nur in bestimmtem Maße helfen. Sie können zum Beispiel nicht in laufende Gerichtsverfahren eingreifen oder ausländischen Behörden Weisungen erteilen. Was allerdings möglich ist: den Betroffenen Anwälte oder Übersetzer vor Ort vermitteln. Auch dürfen die Mitarbeiter Angehörige verständigen und die Inhaftierten besuchen. Für sie als Anwalt tätig zu werden oder sie vor Gericht zu vertreten, ist nicht erlaubt.

Bei Vermisstenfällen können Konsularbeamte die örtliche Polizei einschalten und die Angehörigen dabei beraten, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, nach den Personen zu suchen. Die Kosten von Such- und Rettungsaktionen werden aber nicht übernommen. Wer also zum Beispiel entgegen aller Warnungen die Sahara durchquert, für den kann es im Ernstfall einer Entführung teuer werden.

Sterben Reisende im Ausland, werden deren Angehörige auf Veranlassung der Auslandsvertretungen benachrichtigt. Auch hier können die Mitarbeiter Kontakte vor Ort vermitteln, wie beispielsweise Bestattungsinstitute, die dabei helfen, alle notwendigen Formalitäten zu erledigen. Die Kosten für eine Überführung nach Deutschland übernehmen die Auslandsvertretungen laut Konsulargesetz nicht.

Im Katastrophenfall oder bei Unruhen im Reiseland helfen die Auslandsvertretungen bei der Ausreise aus den betroffenen Gebieten. Botschaften organisierten regelmäßig Evakuierungen, so Degott. "Die Botschaften konsultieren hierzu die Krisenvorsorgeliste, in die sich Reisende eintragen können und kontaktieren Reisende in der Region." Diese würden dann beispielsweise gesammelt und mit Bussen in sichere Gebiete gebracht. Bei einer Evakuierung müssen Individualreisende entscheiden, ob sie teilnehmen wollen oder nicht - die Maßnahme ist freiwillig und muss selbst bezahlt werden.

Wer mit einem Reiseveranstalter unterwegs ist, bekommt auch ohne konsularische Hilfe Unterstützung in Notfällen. Bei Naturkatastrophen und Aufständen ist der Veranstalter in der Pflicht, den Reisenden zurück nach Deutschland zu bringen - ohne Mehrkosten.

Oft haben die Veranstalter eigene Strukturen, um Reisenden in kleineren Notlagen zu helfen. Edwin Doldi, Sicherheitsmanager des Reiseveranstalters Studiosus, erklärt: "Wir nutzen die konsularische Hilfe im Ausland in den Fällen, in denen die Einschaltung der deutschen Behörden über die Auslandsvertretung vorgeschrieben ist, zum Beispiel in Todesfällen. Kleinere Fälle erledigen wir mit Unterstützung unserer örtlichen Partner meist selbst."

In die Krisenvorsorgeliste des AA ("Elefand") können sich Urlauber auch bei Kurzreisen eintragen. Das ist laut AA freiwillig. Die Liste dient dazu, dass Reisende bei einer Krise oder Ausnahmesituation schnell kontaktiert werden können.

Bilderserie Mehr Sicherheit versprochen Das ist der neue Reisepass

Quelle: n-tv.de