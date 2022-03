Der Ultrasone Isar ist ein Kopfhörer zum Wohlfühlen. Er klingt warm und angenehm, ist bequem wie ein Ohrensessel und hilft mit aktiver Geräuschunterdrückung, der Außenwelt für eine Weile zu entfliehen. Manchmal könnte er aber etwas spritziger sein.

Nachdem Ultrasone mit den Lapis schon eine gelungene ANC-Ohrhörer-Premiere feiern konnte, hat sich ntv.de den ersten Bluetooth-Bügelkopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) der bayerischen Edelschmiede aufgesetzt. Laut Hersteller soll der rund 230 Euro teure Isar den eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden und "packenden Sound in jeder Situation" liefern. Na, dann schau'n, äh hör'n mer mal.

Auf jeden Fall werden Optik und Verarbeitung den hohen Ansprüchen absolut gerecht. Der Isar sieht im grauen Metallic-Look mit roten Akzenten im Bügel und Kunstleder auf den Außenflächen der Muscheln ziemlich elegant aus. Obwohl fast ausschließlich Kunststoff zum Einsatz gekommen ist, wirkt die Verarbeitung des nach IPX5 gegen Spritzwasser geschützten Kopfhörers hochwertig. Der Bügel lässt sich geschmeidig verstellen, die Gelenke bewegen sich nahezu geräuschlos.

Bequem und praktisch

Durch dicke, flauschige Polster ist der knapp 250 Gramm leichte Ultrasone Isar ausgesprochen bequem. Und weil der Kopfhörer zwar sicher, aber nicht zu fest sitzt, wird er auch nach ein paar Stunden nicht unangenehm.

Alles Steuerelemente befinden sich an der rechten Kopfhörer-Muschel. (Foto: kwe)

Alle Bedienelemente des Isar befinden sich auf der rechten Muschel. Der Daumen findet mühelos ein Tasten-Trio, mit dem der Kopfhörer ein- und ausgeschaltet wird, die Bluetooth-Kopplung erfolgt und ANC oder Transparenzmodus aktiviert werden.

Die Wiedergabe wird durch Tipp- und Wischgesten auf der berührungsempfindlichen Außenfläche geregelt. An gleicher Stelle nimmt man Telefongespräche an oder startet den digitalen Assistenten des Smartphones. Insgesamt ist die Bedienung einfach und präzise. Praktisch: Wenn man die ganze Hand auf die Touchfläche legt, aktiviert der Isar den Transparenzmodus und dämpft die Wiedergabe.

Wohlfühl-Klang mit breiter Bühne

Auf den roten Elementen im Bügel steht "S-Logic". Damit weist Ultrasone auf seine patentierte Technologie hin, bei der die Wandler so ausgerichtet sind, dass der Schall nicht direkt in den Gehörgang strahlt, sondern zunächst auf die Ohrmuschel trifft. So soll der Kopfhörer einen besonders natürlichen Raumklang erzeugen. Das gelingt dem Isar durchaus, er öffnet eine recht weite Stereo-Bühne, auf der Stimmen und Instrumente viel Platz haben.

Zum Lieferumfang gehört eine solide Transportbox. (Foto: kwe)

Der Klang des Ultrasone Isar ist nicht neutral, sondern eher warm abgestimmt. Das ist angenehm und man fühlt sich sehr wohl damit. Kräftige, elastische Bässe bilden das Fundament für breite, sauber definierte Mitten. Die Höhen sind klar und deutlich, bleiben aber im Wohlfühlbereich. Das heißt, sie stechen auch bei höheren Lautstärken in den Spitzen nicht zu scharf zu. Mitunter gehen dadurch allerdings einige Details verloren.

Diese Abstimmung wird bei den meisten Hörern Beifall finden, für einige könnte der Sound aber etwas spritziger sein. Wie bei den Ultrasone-Ohrhörern kann man am Klang aber wenig ändern, denn der Hersteller bietet bisher noch keine App an, über die man ihn anpassen könnte. So bleiben nur Equalizer von Drittanbietern als Alternative.

Gutes ANC, große Ausdauer

Die Geräuschunterdrückung filtert Generator-Brummen oder Rauschen in Zügen oder Autos zuverlässig heraus, auch Bürogeräusche werden hörbar leiser. Höhere Töne unterdrückt der Kopfhörer nicht so stark, aber insgesamt kann das ANC überzeugen. Auch bei Telefonaten werden Störgeräusche effektiv herausgefiltert, wodurch sich beide Gesprächspartner auch in einer lauteren Umgebung gut verstehen.

Die Bluetooth-Verbindung ist selbst über größere Distanzen stabil, wobei zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt sein können. Für eine möglichst verlustfreie Übertragung stehen die Codecs aptX und aptX HD zur Verfügung. Wer möchte, kann denn Kopfhörer auch per Kabel anschließen.

Die Ausdauer des Ultrasone Isar ist exzellent, mit aktiviertem ANC halten sie bei moderater Lautstärke rund 30 Stunden durch, ohne Geräuschunterdrückung sogar zwei Stunden länger. Ist der Akku leer, ist er nach drei Stunden am Netzteil wieder gefüllt.

Alles in allem ist auch die Premiere des Ultrasone Isar gelungen. Er bietet ein stimmiges Gesamtpaket aus Komfort, wohltemperiertem Klang, effektivem ANC und Ausdauer. Freunde eines bedingungslos neutralen, transparenten Sounds kommen allerdings nicht auf ihre Kosten. Einen Punktabzug gibt's für die fehlende App.