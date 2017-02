Unterhaltung

George im Schatten seiner Frau: Amal Clooney zeigt ihren Babybauch

George Clooney erhält den französischen Ehren-César. Das gerät allerdings fast zur Nebensache. Denn der Hingucker des Abends ist seine Ehefrau - und ihr eng anliegendes Kleid.

George Clooney passiert es sicher nicht häufig, dass er auf dem roten Teppich ausgestochen wird. In Paris gehörte die Aufmerksamkeit allerdings seiner Frau Amal, die ihn zur Verleihung des französischen Filmpreises César begleitete. Die 39-jährige Anwältin erwartet Zwillinge und ihr leicht gerundeter Babybauch, der in einem enganliegenden weißen Kleid besonders gut zur Geltung kam, war der Hingucker des Abends.

George Clooney bekam bei der Preisverleihung dann aber auch noch seinen großen Auftritt. Der Hollywoodstar hat für seine Karriere den französischen Ehren-César bekommen. Er sei glücklich, hier zu sein, und stolz, der Ehemann Amals zu sein, sagte der 55-Jährige bei der Verleihung. "Ich liebe Dich", rief er in ihre Richtung, und erklärte dem Publikum, er sei sehr "aufgeregt mit Blick auf die kommenden Jahre und besonders die nächsten Monate". Damit spielte er auf die Geburt der Zwillinge an, die voraussichtlich im Sommer zur Welt kommen sollen.

In seiner Dankesrede erwähnte er auch die politische Lage in den USA sowie die Politik des Präsidenten Donald Trump und erntete dafür vom Publikum stehende Ovationen. Man dürfte keine Angst vor dem anderen haben, erklärte er weiter. Man müsse gemeinsam gegen den Hass in der Welt kämpfen. Die Liebe triumphiere über den Hass.

Clooney wurde für seine Karriere als Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent mehrfach nominiert und ausgezeichnet, darunter auch mit zwei Oscars für die beste Nebenrolle in "Syriana" im Jahr 2006 und 2013 für den besten Film als Produzent von "Argo".

