Ein Gericht, das sich als Fingerfood, Beilage oder Hauptspeise eignet: Wir bereiten eine ganz fixe Pfanne mit Champignons und Speck zu. Dazu noch ein flotter Knoblauch-Dip und schon kann aufgetischt werden. Und auch Vegetarier können dieses Rezept leicht verändert verzehren.

Das Vorbereiten von Champignons und Speck

Zutaten 500 g Champignons

150 g geräucherter Speck

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 Bund frische Petersilie

200 g Saure Sahne

1 Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer

Sehr simpel: Man kauft einfach jene Champignons, die einem zusagen. Große oder kleine, weiße oder braune - vollkommen egal. Beim Putzen darf jeder seine eigene Methode verwenden. Manche schwören darauf, die Pilze nur mit einem kleinen Pinsel zu säubern, für andere ist Waschen Pflicht. Das bleibt jedem selber überlassen. Achtet nur auf eins: dass die Champignons, bevor sie in die Pfanne kommen, ungefähr alle die gleiche Größe besitzen. Soll heißen, sind unterschiedlich große Exemplare vorhanden: die großen halbieren oder sogar vierteln. Wir wollen ja, dass alle zur gleichen Zeit gar sind. Den geräucherten Speck einfach in Würfel oder Stifte schneiden.

Die Zubereitung - einfacher geht es nicht

Ich brate die Champignons ganz kurz in der heißen Pfanne an. Richtig gelesen: Ich habe das Öl oder Fett nicht vergessen, das lasse ich bei diesem Rezept beiseite. Denn wenn die Pilze leicht angebraten sind, kommt der Speck hinzu. Und der Speck wird ausgelassen, so kommt das Fett in die Pfanne. Zudem verlieren die Champignons Flüssigkeit. Hat sich also beim Anbraten der Pilze in der Pfanne ein leichter Bodensatz gebildet, bekommt man diesen mit der Flüssigkeit der Pilze und dem ausgelassenen Fett vom Speck wieder weg. Zum Kratzen bitte einen Holzlöffel verwenden, nicht dass der Pfannenboden mit spitzen metallischen Gegenständen zerkratzt wird. Vegetarier lassen den Speck weg und ersetzen ihn eventuell mit Zwiebeln. Auf alle Fälle würde ich aber dann nach dem ersten Anbraten der Pilze ein wenig Sonnenblumenöl in die Pfanne geben.

Der Dip

Nichts leichter als das: Knoblauch in saure Sahne pressen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die verschiedenen Optionen

So, nun könnt ihr die Champignons mit Speck als Mitternachtssnack auf einer Party servieren. Aber ebenso gut als Beilage zu einer Hauptspeise beim Mittagessen am Sonntag. Oder sogar als Hauptspeise, mit einem Baguette und einem kleinen Beilagensalat. Ihr seht, diese Nummer ist wirklich universell einsetzbar.

Allgemeine Informationen

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitung Champignons

Die Champignons säubern und große Exemplare halbieren oder vierteln.

Die Pilze nun in der heißen Pfanne für ein bis zwei Minuten anbraten, das Wenden dabei nicht vergessen.

Den Speck (in Streifen geschnitten) zu den Pilzen geben und auslassen.

Nach etwa 10 Minuten mit dem Paprikapulver würzen.

Die Petersilie klein hacken und über die Pfanne geben.

Zubereitung Dip

Eine Knoblauchzehe auspressen und in der sauren Sahne verrühren.

Nun nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.