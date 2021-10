Die tödlichen Schüsse auf Kamerafrau Hutchins kamen aus der Pistole in seiner Hand: Für Alec Baldwin ist das nur schwer zu verkraften - auch wenn es ein Unfall war. Der Schauspieler legt einem Bericht zufolge alle Projekte auf Eis und kehrt der Öffentlichkeit vorerst den Rücken. Derweil meldet sich Hutchins Witwer zu Wort.

Nach den tödlichen Schüssen am Set des Westerns "Rust" hat Hauptdarsteller Alec Baldwin sämtliche anderen Projekte vorerst auf Eis gelegt. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf eine interne Quelle. Er wolle sich nun "etwas Zeit für sich selbst nehmen und sich neu zentrieren", heißt es in dem Bericht weiter.

So habe er es in schwierigen Zeiten auch in der Vergangenheit immer wieder getan. Der Vorfall sei für Baldwin naturgemäß "ziemlich niederschmetternd", deswegen ziehe er sich nun vollständig für geraume Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Dem Insider zufolge habe Baldwin unmittelbar nach der Tragödie hysterisch reagiert und sei stundenlang untröstlich gewesen sei: "Jeder weiß, dass es ein Unfall war, aber er ist absolut am Boden zerstört", zitiert ihn das Magazin.

"Wir vermissen dich, Halyna!"

Derweil hat sich der Witwer von Hutchins erstmals auf Instagram zu Wort gemeldet. Matthew Hutchins teilte drei Bilder von sich, seiner Frau und dem neunjährigen Sohn Andros. Dazu schrieb er lediglich: "Wir vermissen dich, Halyna!" Auf den Post folgten zahlreiche Beileidsbekundungen in der Kommentarspalte. "Dieser Post ist wunderschön und sagt alles. Sie war so schlau, talentiert, freundlich, selbstbewusst und unglaublich mutig", schreibt ein Nutzer. "Ich bin noch immer geschockt und sprachlos und dein Verlust tut mir so leid."

Zuvor hatte sich Matthew Hutchins bereits gegenüber "Insider" geäußert: "Ich glaube, es gibt keine Worte, die diese Situation beschreiben können", sagte er. "Ich schätze es sehr, dass alle so mitfühlend sind."

Halyna Hutchins war am Donnerstag bei einem tragischen Unfall am Set des Western-Films "Rust" ums Leben gekommen: Hauptdarsteller und Produzent des Films, Alec Baldwin, erschoss die Kamerafrau versehentlich mit einer Waffe, die ihm von einem Regieassistenten als sicher übergeben wurde. Der "New York Post" erklärte Matthew Hutchins zuvor: "Ich habe mit Alec Baldwin gesprochen. Er unterstützt mich sehr."