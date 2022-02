Wegen "Unstimmigkeiten zum Impfstatus" fliegt Christin Okpara aus dem Dschungelcamp, noch ehe es begonnen hat. Rasch wird klar: Der Impfpass der Reality-TV-Darstellerin war gefälscht. Nun sollen die Ermittler auch die Urheberin der Fälschung ausfindig gemacht haben.

Als "Ausraster-Chrissi" wollte Christin Okpara das Dschungelcamp aufmischen. Doch daraus wurde nichts. Schließlich kam bereits vor dem Startschuss zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" neben ihrem labilen Charakter noch eine andere Schwäche der Reality-TV-Darstellerin zum Vorschein: Sie hatte keinen gültigen Impfausweis.

In der Folge musste die 25-Jährige alsbald wieder den Heimflug nach Deutschland antreten, während die anderen Kandidatinnen und Kandidaten der Show die fröhlichen Dschungel-Festspiele eröffneten. Nach der Landung in Frankfurt am Main wurde Okpara am 21. Januar direkt von Beamten der Bundespolizei vernommen, wie die "Bild"-Zeitung meldete. Dabei habe Okpara unter ihrem lautstarken Protest auch ihr Smartphone abgeben müssen.

Die Auswertung des Handys soll die Ermittler nun auch zur Urheberin der Impfpass-Fälschung von Okpara geführt haben. Das berichtet erneut die "Bild"-Zeitung. Demnach wurde in Düsseldorf eine 32-Jährige festgenommen, der nun in insgesamt 14 Fällen gewerbsmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen werde. Nicht nur Impfausweise, sondern auch Bescheinigungen über PCR-Tests soll sie gefälscht und weitergegeben haben - unter anderem an Okpara.

Haftbefehl erlassen

Die Beschuldigte sei dem Haftrichter vorgeführt worden, heißt es. Daraufhin sei ein Haftbefehl gegen die Frau erlassen worden, der jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei.

Der Düsseldorferin dürfte nun in jedem Fall eine saftige Strafe drohen. Aber auch Okpara muss mit Konsequenzen rechnen, die von einer Geldstrafe bis zu Freiheitsentzug reichen können.

Nach ihrem Rauswurf aus dem Dschungelcamp war Okpara durch Jasmin Herren, Ballermann-Sängerin und Witwe des verstorbenen Schauspielers Willi Herren, ersetzt worden. Diese musste aufgrund des Votings der TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer die Show inzwischen aber bereits wieder verlassen. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis Samstag bei RTL und ist auch auf RTL+ abrufbar. Dann entscheidet sich, wer in diesem Jahr Dschungelkönigin oder Dschungelkönig wird.

Okpara ist nicht das einzige TV-Sternchen, dass wegen eines gefälschten Impfausweises derzeit in Schwierigkeiten stecken soll. Auch die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin und spätere Dschungelcamperin Nathalie Volk soll sich mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert sehen.