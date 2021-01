Willie Nelson ist ein Urgestein der Country-Musik. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie leistet der 87-Jährige nun seinen Beitrag. Mit einem Bild von seiner Covid-19-Impfung will er andere dazu ermutigen, es ihm gleichzutun.

Auch in den USA läuft die Impf-Kampagne gegen Covid-19, etwa zwölf Millionen Menschen wurde bereits eine Dosis verabreicht. Darunter ist auch Country-Musiker Willie Nelson. Auf Facebook teilt der 87-Jährige ein Bild, welches ihn bei seiner Impfung in einer Drive-In-Station zeigt.

"Hol dir deine Spritze! Achte auf dich und andere", kommentiert der Sänger den Beitrag, welcher auf der Seite von "Family Hospital Systems", einem lokalen Krankenhaus-Verband, veröffentlicht wurde. "Deine Covid-19-Impfung zu bekommen ist Willie cool", schreibt der texanische Gesundheitsdienstleister dazu. Man wolle weitere Menschen überzeugen, sich für eine Corona-Impfung zu registrieren. Wie "CNN" berichtet, haben in Texas bislang eine Million Bürger ihre erste Impfdosis erhalten.

Nelson ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Country-Musik und gilt als Legende in der Szene. Er zählt Dutzende Nummer-eins-Platten in den Billboard-Country-Charts. Zu den bekanntesten Liedern des mehrfachen Grammy-Gewinners zählen "On the Road Again" und seine Interpretation von "Always on My Mind".