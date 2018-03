Unterhaltung

Gute Bullen, schlechte Bullen: Der Kölner "Tatort" im Schnellcheck

Von Julian Vetten

Die Kölner Mittelschicht hat Angst und Kommissar Ballauf keinen Bock auf seinen Job. In der Summer ergibt das suizidale Reifenhändler, kaputte Familien, tote Rumänen - und einen echt starken Krimi aus Köln.

Das Szenario

Die Kölner Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) angeln aus dem Kofferraum eines in einem Kölner Baggersee versenkten Autos eine Leiche - stilecht mit einer Plastiktüte über dem Kopf, in der sich ein Aal verfangen hat und am Gesicht des Toten herumknabbert. So weit, so bäh, trotzdem ist die Identität des Ermordeten schnell geklärt: Der Mann war ein rumänischer Autoschrauber mit besten Kontakten in die Raser-Szene und außerdem Teilhaber einer Reifenfirma. Leiden konnte den Toten dort niemand, am allerwenigsten sein Partner Matthes (Moritz Grove), der von dem Mann am laufenden Band ausgenutzt wurde.

Für Kommissar Ballauf, der sich lieber mit seiner wiederentdeckten Liebe für den Schwimmsport beschäftigen würde als ernsthaft an der Aufklärung des Falls mitzuwirken, steht schnell fest: Matthes ist der Mörder. Mit seiner vorschnellen Einschätzung reißt er die bis dato intakte Familie des Reifenhändlers an den Sollbruchstellen von wirtschaftlichen Problemen, gegenseitigem Misstrauen und öffentlicher Schmähung auseinander - mit dramatischen Konsequenzen: Matthes erhängt sich in Untersuchungshaft.

Die eigentliche Botschaft

Das Nervenkostüm der sterbenden Mittelschicht ist in diesen unsicheren Zeiten bisweilen arg dünn: Manchmal braucht es nur einen ignoranten Bullen und ein leeres Bankkonto, um alles gegen die Wand zu fahren.

Darüber wird in der Mittagspause geredet

Die schockierende Szene, in der der arg gebeutelte Matthes in Untersuchungshaft Besuch von seiner Frau Katrin (Lavinia Wilson) bekommt - und den ganzen angestauten Druck und die ständigen Erniedrigungen an ihr auslässt. So schnell kann aus einvernehmlichem Sex eine waschechte Vergewaltigung werden.

Der Plausibilitätsfaktor

Hoch. Kein System ist perfekt, auch Polizisten sind nur Menschen - ein schlechter Tag kann im schlimmsten Fall ausreichen, um ganze Existenzen zu zerstören.

Die Bewertung

7,5 von 10 Punkten. "Mitgehangen" ist eine spannende Milieustudie - die Spezialität der Kölner Ermittler.

Quelle: n-tv.de