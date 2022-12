Hätte, hätte, Fahrradkette … So lassen sich all die Spekulationen rund um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des nächsten Dschungelcamps überschreiben. Wasserdicht ist schließlich alles erst nach der offiziellen Bestätigung durch RTL. Nun liegen die Namen der zwölf Promis endlich vor.

Was wissen wir bereits über das Dschungelcamp im nächsten Jahr? Nach einem Corona-Totalausfall 2020 und einem Jahr im südafrikanischen Exil findet es wieder in Australien statt. Sonja Zietlow ist als Lästerschwester selbstredend wieder mit von der Partie. Unterstützung erhält sie dabei erstmals von Jan Köppen, der in die Fußstapfen von Daniel Hartwich tritt.

Auch den Sendestart am 13. Januar um 21.30 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) kennen wir seit dieser Woche. Und die frohe Kunde, dass es diesmal sogar eine Extraladung Dschungel geben wird, da die Show einen Tag länger läuft als in der Vergangenheit.

Und sonst? Sonst kennen wir wie jedes Jahr jede Menge Spekulationen, wer denn angeblich alles zum Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten zählen soll. Manche von ihnen mögen richtig sein, andere dagegen sind grundfalsch. Und Gewissheit gibt es sowieso erst, wenn RTL zur offiziellen Verkündung schreitet. Und dieser Moment ist genau JETZT gekommen.

Cordalis, Semmelrogge, "Checker vom Neckar"

Fangen wir mit den Herren der Schöpfung und dem wohl am wenigsten überraschenden Kandidaten an: Lucas Cordalis. Der Sänger, Sohn von Dschungelkönig Costa I. und Mann von Daniela Katzenberger wollte schließlich schon 2021 das Camp in Südafrika unsicher machen. Doch eine Corona-Infektion schoss ihn ins Aus. Jetzt aber wird und darf er endlich angreifen!

Martin Semmelrogge ist immer für Aufregung gut. (Foto: RTL)

Auch Kandidat Nummer 2 hat über ein paar Ecken eine Verbindung zur Cordalis-Familie, war doch bereits sein Sohn Dustin Teilnehmer der allerersten Dschungelcamp-Staffel im Jahr 2004, die der inzwischen leider verstorbene Costa damals als gekröntes Haupt verließ. Sie ahnen schon, um wen es sich handelt? Richtig: Schauspieler Martin Semmelrogge. Mit seinen 67 Jahren ist er 2023 der Alterspräsident im Camp. Auch für den einen oder anderen kleinen Skandal war er eigentlich stets gut.

Der dritte Mann, der es sich ab 13. Januar am Lagerfeuer gemütlich machen wird, ist Cosimo Citiolo. Falls es da nicht gleich bei allen klingeln sollte, sagen wir nur: "Der Checker vom Neckar." Mit diesem wenig bescheidenen Beinamen tauchte Citiolo 2005 erstmals bei "Deutschland sucht den Superstar" auf, wo er in der Folge noch mehrmals erfolglos sein Glück versuchen sollte. Reality-TV-Shows wie "Big Brother", "Kampf der Realitystars" und "Das Sommerhaus der Stars" hat er ebenfalls schon beehrt. Keine Frage: Er ist definitiv reif für den Dschungel.

Last but not least wird auch die NDW-Legende Markus Mörl am Lagerfeuer Platz nehmen. In den 1980ern hatte er Hits wie "Ich will Spaß" oder "Kleine Taschenlampe brenn" und kann sich entsprechend mit Cordalis zum Schlager-Duett im Dschungel zusammentun. Für den nötigen Style hat RTL im Übrigen auch gesorgt. Das internationale Männermodel Papis Loveday wird wohl dafür sorgen, dass sich die übrigen Herren trotz der eher funktionalen Dschungeloutfits modetechnisch nicht vollends gehen lassen.

Asoro, Effenberg, Marc Terenzis Flamme

Apropos Reality-TV - damit kennt sich die erste der drei weiblichen Promis, die nun offiziell für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2023 bestätigt sind, definitiv ebenfalls aus: Cecilia Asoro. Zwei Mal hintereinander, 2015 und 2016, versuchte sie Heidi Klum davon zu überzeugen, dass sie "Germany's next Topmodel" ist - vergebens. Auch bei "Bachelor" Andrej Mangold konnte sie 2019 leider nicht punkten. Aber immerhin verließ sie zwei Jahre später "Beauty and The Nerd" als Siegerin. Zuletzt sah man sie mit Ex-Freund Markus "Koki" Kok in der RTL-Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen".

Auch Claudia Effenberg zieht es nach down under. (Foto: RTL)

Was Beziehungsfragen angeht, kann sich Asoro down under ja vielleicht ein paar Tipps von Claudia Effenberg holen, deren Dschungelcamp-Teilnahme nun ebenfalls offiziell bestätigt ist. Die 57-Jährige hat mit ihrem Mann Steffen schließlich auch schon einige turbulente Zeiten hinter sich. Im Camp wird sie allerdings ohne die Unterstützung des Ex-Fußballers auskommen müssen. Aber Kummer ist Claudia Effenberg ja gewohnt, etwa aus ihrer Zeit bei "Promi Big Brother", wo sie sich 2014 mit dem zweiten Platz begnügen musste.

Ein wirklicher Knüller ist schließlich die dritte Dame im Bunde, die wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen dürfen: Verena Kerth. Und das nicht etwa, weil sie vor vielen Jahren Oliver Kahn in der Disco abschleppte, sondern weil ihr aktueller Freund kein Geringerer als der Dschungelkönig des Jahres 2017, Marc Terenzi, ist. Er dürfte ihr mit Sicherheit seine geflügelte Dschungel-Weisheit eintrichtern: "The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten!" Und wer weiß: Vielleicht bringt Kerth ihm ja die Gestrüpp-Krone wieder mit nach Hause.

Gebatte Frauenpower ist also garantiert - nicht nur wegen der drei erwähnten Damen, sondern auch der noch ungenannten Persönlichkeiten, darunter Influencerin Jolina Mennen, das einstige "GNTM"-Model Tessa Bergmeier, Schauspielerin Jana Pallaske und Reality-Star Gigi Birofio.