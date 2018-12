Unterhaltung

Beeindruckende Urlaubsgrüße: Dieter Bohlen rückt Carina in den Mittelpunkt

Poptitan Dieter Bohlen tritt freiwillig in den Schatten seiner Freundin - und das nicht nur im übertragenen Sinn. Ein Urlaubsfoto des Paares sorgt für Aufsehen, und das liegt nicht an Bohlens Sonnenbrille.

Dieter Bohlen ist noch kein Jahr bei Instagram aktiv, hat sich aber inzwischen schon zu einem echten Social-Media-Profi gemausert. Der Poptitan weiß genau, wie er seine mehr als 820.000 Abonnenten bei der Stange hält. Zum einen mit dem täglichen Format "Dieters Tagesschau", zum anderen aber auch immer wieder mit privaten Schnappschüssen.

Das neueste Foto aus dem Thailand-Urlaub sticht dabei besonders heraus, hat Bohlen dafür doch Langzeit-Freundin Carina Walz in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.

Was für ein "Glückspilz"

Walz ist zwar ohnehin fester Bestandteil des Accounts, der mit "Dieter Bohlen mit Carina" untertitelt ist. So hat man die zwei aber trotzdem noch nie gesehen. Ganz bescheiden tritt der 64-Jährige hinter seiner 30 Jahre jüngere Freundin im weißen Strickbikini zurück. Und die Follower danken es ihm, freuen sich über den Anblick ihres braun gebrannten und durchtrainierten Körpers. Sie überschütten Walz mit Komplimenten und gratulieren Bohlen zu seinem Fang. "Glückspilz" nennen sie ihn nicht ohne Neid.

Doch ist Carina Walz natürlich nicht einfach nur schmückendes Beiwerk. Auch sonst geht sie ihrem Ehemann zur Hand. Will heißen, sie organisiert seine Termine, trifft Absprachen mit Künstlern und wickelt seine Presse- und Agenturarbeit ab. Es ist also etwas dran an dem Spruch: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.

Dieter Bohlen und Carina Walz sind seit 2006 ein Paar, sie haben einen Sohn und eine Tochter. Amelie kam 2011 zur Welt, Maximilian wurde 2013 geboren. Gerade erholen sich die zwei in Thailand von den Aufzeichnungen zur neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar".

Quelle: n-tv.de