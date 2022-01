"The Voice of Holland"-Skandal

"The Voice of Holland"-Skandal Dutzende Frauen berichten von Übergriffen

Der "The Voice of Holland"-Coach Ali B. wird in mindestens einem Fall der Vergewaltigung bezichtigt.

Zahlreiche Frauen werfen Mitarbeitern der Show "The Voice of Holland" sexuelle Übergriffe vor. Gegen einen Coach, Rapper Ali B., wurde bereits Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Und auch bei "The Voice Kids" gibt es offenbar Opfer.

Im Skandal um sexuelle Übergriffe bei der Castingshow "The Voice of Holland" ist gegen einen Coach mindestens eine Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet worden. Eine junge Kandidatin der Show beschuldigte den prominenten niederländischen Rapper Ali B., sie zum Sex gedrängt und seine Machtposition ausgenutzt zu haben. Über den Vorfall berichtete sie im Online-Programm "Boos" des öffentlich-rechtlichen Senders BNNVARA am Donnerstag. Der Skandal um die Castingshow ist die bisher größte #MeToo-Affäre in den niederländischen Medien. Der Rapper weist die Vorwürfe zurück.

Dutzende von meist jungen Frauen berichteten bei "Boos" von sexuellen Übergriffen in der Show und beschuldigen neben dem Coach auch den Bandleader Jeroen Rietbergen und einen Regisseur. Auch ein bekannter Sänger und Coach bei der Castingshow "The Voice Kids" wird der Übergriffe auf sehr junge Mädchen bezichtigt.

Der Medien-Unternehmer und langjährige Produzent, John de Mol, äußerte sich schockiert. Er habe seit 2019 aber von einem Fall gewusst, wie de Mol in der Sendung berichtete. Im Frühjahr 2019 habe eine Kandidatin über sexuelle Anspielungen und Avancen von Jeroen Rietbergen geklagt. "Ich bin furchtbar wütend geworden", sagte de Mol. Er habe Rietbergen - seinem Schwager - mit dem Rauswurf gedroht.

RTL Nederland setzt Show vorerst ab

De Mol hatte das Format entwickelt und bis Ende 2019 produziert. Der Musiker Rietbergen war Lebenspartner von de Mols Schwester Linda. Die prominente TV-Moderatorin hat die Beziehung inzwischen abgebrochen. "Seit ein paar Tagen lebe ich in einem schrecklichen Albtraum. Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste und von denen ich nicht weiß, was wahr ist und was nicht, weil sie anonym sind", schrieb die ehemalige "Traumhochzeit"-Moderatorin auf ihrer Webseite. Sie und auch ihr Bruder John beteuern, dass sie von allen weiteren Vorwürfen nichts wussten.

Rietbergen hatte den Machtmissbrauch zuletzt zugegeben und war als Bandleader zurückgetreten. "Während meines jahrelangen Engagements bei 'The Voice of Holland' hatte ich mit einigen Frauen, die an dem Programm beteiligt waren, Kontakt sexueller Natur und tauschte sexuell angehauchte WhatsApp-Nachrichten aus", erklärte Rietbergen. Über seinen Anwalt teilte er zudem mit, er wolle "den betroffenen Frauen meine aufrichtig gemeinte Entschuldigung anbieten, für Dinge, die ich niemals hätte tun dürfen". Der TV-Sender RTL Nederland setzte die Show vorerst ab und kündigte eine Untersuchung an.