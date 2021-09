Duette mit Stevie, Miley und Co. Elton John kündigt "Lockdown Sessions" an

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und so kündigt Elton John ein Album der ganz besonderen Art an. "The Lockdown Sessions" heißt es und beinhaltet ausschließlich Duette mit so unterschiedlichen Kollegen wie Stevie Wonder, Miley Cyrus, Eddie Vedder, Gorillaz oder Nicki Minaj.

Ein Cover spricht manchmal mehr als 1000 Worte. Und so ist Elton John auf seinem neuen Album, dessen Veröffentlichung am 22. Oktober er nun angekündigt hat, in denkwürdiger Pose zu sehen. Der 74-Jährige trägt darauf einen kunterbunten Mund-Nasen-Schutz, verziert mit seinem Vornamen. Und auch der Titel des Werks ist vielsagend: "The Lockdown Sessions" hat John es überschrieben.

"The Lockdown Sessions" erscheint am 22. Oktober. (Foto: Universal Music)

Tatsächlich sind die 16 Songs auf dem Album im Lauf der vergangenen 18 Monate inmitten der Pandemie entstanden. Das allein ist aber noch nicht das Besondere an ihnen. Vielmehr hat sich der britische Pop-Grandseigneur für jedes Lied einen oder gleich mehrere Duett-Partner zur Seite geholt.

Von Rap bis Indie

So trommelte John so unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen wie Soul-Legende Stevie Wonder ("Finish Line"), Fleetwood-Mac-Ikone Stevie Nicks ("Stolen Car") oder Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder ("E-Ticket") zusammen. Auch die Rap-Fraktion darf mit Young Thug & Nicki Minaj ("Always Love You") oder Lil Nas X ("One Of Me") nicht fehlen. Und mit den Indie-Heroen Gorillaz und dem Rapper 6Lack sang John gemeinsam den Song "The Pink Phantom" ein.

Bereits im Juni versammelte John mit Skandalnudel Miley Cyrus, Produzent WATT, Cellist Yo-Yo Ma, Metallica-Bassist Robert Trujillo und Red-Hot-Chili-Peppers-Schlagzeuger Chad Smith eine Wahnsinnstruppe um sich, um mit ihr Metallicas "Nothing Else Matters" zu covern. Auch diese Kooperation findet sich auf dem Album wieder. Ganz zu schweigen von dem Lied "Cold Heart", das John mit Pop-Hoffnung Dua Lipa einsang und ebenfalls bereits im Vorfeld der Album-Veröffentlichung publik gemacht hatte.

Skurrile Zeitreise

"Das Letzte, womit ich während des Lockdowns gerechnet hätte, war, ein Album zu machen", räumt John in einer Stellungnahme zu seinem neuen Werk ein. Doch dann sei einfach eins zum anderen gekommen. "Einige Aufnahmen mussten wir getrennt voneinander via Zoom machen - das war für mich komplettes Neuland. Andere Aufnahmen passierten unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen - zusammen, aber durch Glasscheiben getrennt", gibt er einen Einblick in die Produktionsbedingungen.

Letztlich habe der Lockdown ihm jedoch eine skurrile Zeitreise beschert, erklärt der Sänger: "Zu Beginn meiner Karriere, in den späten 60ern, arbeitete ich als Studiomusiker. Während des Lockdowns mit verschiedenen Künstlern zusammenzuarbeiten, hat mich daran erinnert. Ein Kreis hat sich geschlossen: Ich war wieder Studiomusiker. Und es hat immer noch einen Heidenspaß gemacht." Ein Spaß, an dem die Hörer ab dem 22. Oktober ebenfalls teilhaben können.