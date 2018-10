Unterhaltung

Drachenmutter in festen Händen: Emilia Clarke zeigt ihren neuen Freund

Diese Beziehung wirft Schatten voraus - im wahrsten Sinne des Wortes. Per Instagram schickt Emilia Clarke ihre Fans auf Schnitzeljagd und die werden fündig. Sieht ganz so aus, als sei die Drachenmutter frisch verliebt.

Emilia Clarke ist eine dieser Schauspielerinnen, von der der ein oder andere Zuschauer oder die ein oder andere Zuschauerin schon einmal fantasiert hat. In "Game of Thrones" spielt die Britin Daenerys Targaryen, die Drachenmutter mit langer blonder Mähne. Sie war die neue Sarah Connor in "Terminator Genisys" und die Frau der Träume des jungen Han Solo in "Solo: A Star Wars Story". Mehr Kult geht eigentlich gar nicht.

Drum schauen Fans aus aller Welt denn auch besonders aufmerksam hin, wenn von einer neuen Beziehung Clarks die Rede ist. Am 23. Oktober feierte sie ihren 32. Geburtstag - und zwar mit ihrem neuen Freund. Das lässt jedenfalls ein Instagram-Post vermuten.

Zu sehen ist auf dem Foto vor allem Sand, aber auch ein Schatten, der zwei Personen innig ineinander verschlungen zu zeigen scheint. "Nun, das war ein Geburtstag, den ich so schnell nicht vergessen werde", schrieb Clarke dazu. Dazu setzte sie ein Herz-Emoji.

Offiziell via Instagram

Clarke hat niemanden in dem Post markiert, doch die Online-Gemeinde war schnell. Findige Nutzer haben dasselbe Bild noch auf einem anderen Instagram-Account entdeckt und der gehört dem Regisseur Charlie McDowell. Könnte also gut sein, dass der 35-Jährige Clarkes neuer Freund ist. Vermeintlich kryptisch schrieb er zu dem Bild: "Happy Birthday, E." Und auch er postet dazu das gleiche Herz-Emoji.

Fans deuten die Beiträge als Bestätigung einer Beziehung. Möglich wäre es. Seit ihrem Durchbruch als Schauspielerin führte Clarke nur eine offizielle Beziehung und zwar mit Komiker Seth McFarlane, der die Serien "Family Guy" und "American Dad!" schuf. Außerdem wurden Clarke Liaisons mit Hollywoodstar James Franco angedichtet, nachdem die beiden gemeinsam bei einer Kunstmesse gesichtet worden waren. Auch mit verschiedenen Co-Stars wurde Clarke in Verbindung gebracht - zu ihnen zählten Jason Momoa und Kit Harrington von "Game of Thrones", Jai Courtney von "Terminator Genisys" und Cory Michael Smith vom Broadway-Stück "Breakfast at Tiffany's".

Quelle: n-tv.de