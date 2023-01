Die Gerüchteküche explodiert! CDU-Politiker Philipp Amthor soll sich in eine Influencerin verliebt haben. Sogar über eine Schwangerschaft wird spekuliert. "Fipsi", was ist da los? Alles über das Liebesmärchen der Woche.

Modern Talking, Dieter Bohlen und Diana lauteten nur einige der Hashtags in den Twitter-Trends in dieser Woche. Und natürlich "kleine Paschas", eine von Friedrich Merz bei "Lanz" getätigte Aussage, die für jede Menge Wirbel sorgte. Wir wollen uns in dieser Kolumne jedoch auf das Positive konzentrieren und deswegen, liebe Leserinnen und Leser, haben Sie hoffentlich auf dem Schirm, dass am heutigen Abend der Startschuss für unser geliebtes Dschungelcamp fällt!

Gibt es dafür ein passenderes Datum als Freitag, den 13.? Unser RTL hat wie immer nichts dem Zufall überlassen. Deswegen werden Sie in den kommenden 17 Tagen auch bei ntv.de mit allen wichtigen Infos rund um die Pritschen-Lümmler im australischen Outback versorgt. Mal sehen, wie sich die Influencer gegen Weltstars wie Claudia Effenberg und Verena Kerth schlagen. Apropos Influencer: Derzeit bahnt sich ein Gerücht seinen Weg, dessen Bestätigung die Sensation des noch jungen Jahres wäre! Politiker liebt Influencerin!

Wir erfuhren es einst aus Bunte & Co., als die Schauspielerin Natalia Wörner ihr Herz an den ehemaligen Außenminister Heiko Maas verschenkte. Oder der aktuelle Finanzminister Christian Lindner die Stoßstange seines Porsche für seine heutige Gattin, die Journalistin Franca Lehfeldt auf Hochglanz polieren ließ. Was war das doch für eine wunderschöne Hochzeit im vergangenen Jahr auf Sylt! Tausende waren mit dem 9-Euro-Ticket angereist, um dem Traumpaar zuzujubeln.

Diana zur Löwen zu Besuch im Bundestag

Politiker sind schließlich auch nur Menschen. Und als solche können sie nichts dagegen tun, wenn sich wie ein Lauffeuer herumspricht, wer da mit wem mutmaßlich im Mondschein knutscht. Die Gerüchteküche brodelt nicht nur, sie explodiert! Twitter ist vollkommen außer Rand und Band. Der Grund: Philipp Amthor, CDU-Politiker und perfekter Kaffeekännchen-Halter soll angeblich mit der Influencerin Diana zur Löwen liiert sein. Es wäre die Liebesstory schlechthin. Ist alles nur eine Finte?

Fakt ist, die beiden kennen sich schon einige Jahre. So schrieb der einstige Shootingstar der CDU selbst im November 2019, dass ihn die Influencerin im Bundestag begleitet habe und wie wichtig es ihm sei, auch "über Instagram bei Menschen politisches Interesse zu fördern, die wir über die klassischen Medien oft nicht mehr hinreichend gut ansprechen. (…) Großartig, liebe Diana, dass Du Dich für diese Förderung von politischem Interesse einsetzt!"

Der Mann, der so putzig-liebevolle Sätze sagt wie: "Fürs Süße sind die Frauen zuständig" und über den der Autor Tim Kummert im Spiegel schrieb, er wirke "wie ein 62-Jähriger, der im Körper eines jungen Mannes steckt", musste in den letzten Jahren - zurecht - viel Kritik einstecken. Von der Lobbyarbeit für Augustus Intelligence wollen wir gar nicht erst reden.

"Can’t wait to kiss you"

Kummert schrieb über Amthor ebenfalls: "Wer ihn begleitet, lernt etwas über die Sehnsucht der Deutschen nach Stabilität (…)." Juhu! Das passt doch. Die beiden sollen, glaubt man den zwitschernden Hobby-Detektiven, schon mindestens drei Monate ein Paar sein.

Inzwischen pfeifen es die Spatzen immer lauter ins Twitter-Universum. Herr Amthor bestimmt die Trends des Mikroblogging-Dienstes. So soll es angeblich laut Kölner Abendblatt heißen, das Paar habe seine Liebe erst "im Geheimen genossen". Wer aber genau hinschaut, findet schnell heraus, dass es sich hier um eine Seite voller Satire und "Scherzartikel" handelt.

Einst berichtete Christian Lindners Gattin über Dianas Besuch bei "Fipsi" im Bundestag. Jetzt wünscht man sich doch glatt, sie habe ein paar Tipps für tolle Lokalitäten auf Sylt. So oder so: In einem von Diana zur Löwen wohl selbst veröffentlichten WhatsApp-Chat ist zu lesen: "Can't wait to kiss you."

Es wäre wahrlich ein Träumchen, nicht nur für die Medien. Wir hätten ein neues perfektes Promi-Paar, inklusive herrlicher Berichte über eine "kleine Wölbung" bei Diana, die auf Nachwuchs schließen ließe. Das Schönste aber käme zum Schluss. Die Influencerin ist sehr modebewusst und wie entzückend wäre es doch, Herrn Amthor auch mal locker-flockig mit Hipster-Bart, neuer Frise und im legeren Berlin-Mitte-Look zu sehen. Wahr oder Fake: Was bleibt, ist ein herrliches Liebesmärchen.