Unterhaltung

Baywatch-Bella: Hadid bringt ins Schwitzen

Für diesen Anblick würde man doch glatt einen Schwimmunfall simulieren. Bella Hadid raubt ihren Fans im roten Mini-Bikini den Atem. Jetzt müsste sie nur noch in Zeitlupe dem Meer entgegen rennen.

Da hat jemand trainiert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf Instagram veröffentlichte Bella Hadid ein Spiegel-Selfie, auf dem sie ihren Traumkörper präsentiert. Im roten Bikini weckt das Model Baywatch-Assoziationen. Sie selbst kommentierte das Foto mit drei schwarzen Herzen.

Bei dem Anblick kann man schon mal neidisch werden. Muss man aber nicht. Schließlich steckt hinter einem definierten Körper harte Arbeit. Es wird eben nicht jeder als Unterwäschemodel gebucht. Gelegentlich darf es wohl trotzdem auch ein Burger sein. Mit einem solchen ließ sich Hadid jedenfalls jüngst ablichten.

Alles nur Ablenkungsmanöver? Schließlich ist gerade vor allem Hadids Liebesleben Gesprächsstoff. Bereits seit einer ganzen Weile verdichten sich die Gerüchte, die 21-Jährige sei wieder mit ihrem Ex liiert, dem Sänger The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt. Die beiden wurden bei verschiedenen Dates gesichtet. Hadid und Tesfaye hatten sich 2016 nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung getrennt.

War da was mit Rapper Drake?

Doch die alte neue Liebe ist nicht die einzige Männer-Geschichte, die jüngst für Schlagzeilen sorgte. Ein neuer Song von Drake wurde so interpretiert, als bestätige der Rapper damit, eine Affaire mit Hadid gehabt zu haben. Das Model allerdings beteuerte auf Twitter das Gegenteil. Entsprechende Spekulationen tat sie als respektlos ab.

Bella Hadid ist das Interesse an ihrer Person gewöhnt. Als Teenager war sie in an der Seite ihrer Mutter Yolanda Hadid sowie ihrer älteren Schwester Gigi Hadid in der Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills" zu sehen. Abgesehen von der Beziehung mit Tesfaye ist über Bella Hadids Liebesleben kaum etwas bekannt. Obwohl sie ihr Leben vor den Augen der Öffentlichkeit führt, gelingt es ihr offenbar, ihr Privatleben abzuschirmen.

Quelle: n-tv.de