Unterhaltung

Fischer mit neuer Frisur: Helene hat die Haare schön

Mit einem Auftritt in Stuttgart hat Helene Fischer ihre Stadiontour beendet. Doch ihre Fans sind immer noch atemlos. Und das nicht nur wegen des Feuerwerks, das die Schlagerqueen auf der Bühne abgebrannt hat, sondern auch wegen Helenes neuer Frisur.

Bei ihrer letzten Stadionshow in Stuttgart hatte Helene Fischer eine Überraschung für ihre Fans parat: Sie erschien mit neuer Frisur. Ihre lange, blonde Mähne ist einer kurzen, frechen Haarlänge gewichen - ein idealer Sommer-Look.

Auf Instagram veröffentlichte Fischer ein Selfie, das sie mit dem veränderten Schnitt zeigt. In den Kommentaren wird ausführlich darüber diskutiert. Und den meisten Fans gefällt der neue Look.

"Ich find, die kürzeren Haare sehen super aus", ist da zum Beispiel zu lesen. Oder: "Schick", "Sieht cool aus, die Haarlänge", "Sieht einfach super aus, deine neue Frisur" und "Wie kann nur ein Mensch soooo schön sein und den anderen sooo viel Freude machen."

Danke für die Show!

Aber natürlich gibt es auch den einen oder anderen Nörgler. "Oh ne. Dir stehen lange Haare mehr", findet einer zum Beispiel. Und ein anderer appelliert an die Sängerin: "Bitte schneide deine Haare nicht noch kürzer."

Viele Fans, die auf Fischers Instagram-Seite einen Kommentar hinterlassen haben, dankten der Sängerin aber auch nur einfach für ihre Show. Die 33-Jährige hat in den vergangenen vier Wochen insgesamt 14 Auftritte in Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz absolviert. Dabei stellte sie einmal mehr ihren Status als deutsche Ausnahmekünstlerin unter Beweis.

So konnten die Fans bei Fischers Auftritten nicht nur sämtliche Hits der Schlagerkönigin bejubeln und mitgrölen. Die Sängerin lieferte bei ihren mit Videoprojektionen, Pyrotechnik und sogar einer gefluteten Bühne gespickten Konzerten auch eine Show ab, die ihresgleichen sucht und sich hinter Auftritten US-amerikanischer Superstars wie Lady Gaga, Beyoncé oder Pink nicht verstecken braucht.

Quelle: n-tv.de