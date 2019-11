Am Donnerstag beginnt wieder der RTL-Spendenmarathon. Auch mehrere Promis spielen dann in einer Sonderausgabe von "Wer wird Millionär?" um Geld für den guten Zweck. Einer von ihnen ist Arbeitsminister Heil. Und der bringt einen Joker mit, mit dem man wohl nicht gerechnet hätte.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird sich Günther Jauchs Fragen im "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" stellen. Die Sonderausgabe der beliebten TV-Quizshow wird am Donnerstag um 20.15 Uhr im Rahmen des RTL-Spendenmarathons ausgestrahlt.

Komm doch mal rüber, Mann ...: So wurde Luci van Org bekannt. (Foto: imago stock&people)

Vorbereitet hat sich der Politiker offenbar mithilfe der "Wer wird Millionär?"-App: "Ich habe die App tatsächlich einmal gespielt. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Training. Aber ob es ausreicht, das werden wir sehen", sagt er im RTL-Interview.

Weil ich ein Mädchen bin ...

Noch überraschender ist allerdings einer seiner drei Telefonjoker: "Luci van Org, eine Sängerin, die mir hoffentlich hilft, wenn ich im Bereich Pop nicht so ganz auf der Linie bin", sagt er über die 48-jährige Berlinerin, die 1994 als Mitglied der Band Lucilectric mit dem Hit "Mädchen" zum Star wurde.

Woher sich das ungleiche Quizpaar kennt und wie froh er darüber ist, erklärt Heil so: "Luci van Org habe ich vor ein paar Jahren bei einer Veranstaltung kennengelernt. Wir haben uns ganz gut verstanden. Jetzt hatten wir ein paar Jahre keinen Kontakt. Jetzt wo es darum ging, ob es jemanden gibt, der sich ein bisschen in bunten Dingen auskennt, habe ich an sie gedacht. Und ich bin ganz froh, dass sie bereitsteht."

Drei weitere Kandidaten

Ansonsten vertraut der Politiker auf seinen Kollegen Dietmar Bartsch von der Linksfraktion und auf den Mediziner, Prof. Dr. Eckhard Nagel, als weitere Telefonjoker. "Also habe ich gute Leute an meiner Seite", fasst Heil zusammen.

Auch Thomas Hermanns (l.), Sebastian Fitzek und Jeanette Biedermann sind beim Promi-Special mit von der Partie. (Foto: TVNOW / Frank Hempel)

Neben Heil treten als weitere Promi-Kandidaten Sängerin Jeanette Biedermann, Moderator Thomas Hermanns und Bestsellerautor Sebastian Fitzek in der Quizshow an. Es ist bereits das 39. Mal, dass Jauch die Promi-Sondersendung präsentiert. In den Specials wurden bisher mehr als 26 Millionen Euro für die gute Sache erspielt.

Vielleicht kann es einer der Kandidaten ja Oliver Pocher, Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger nachmachen. Die drei konnten bei ihren Auftritten jeweils eine Million Euro erspielen. Besonders zu hoffen bleibt jedoch, dass sich niemand wie die "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams verzockt. Die Unternehmerin gewann im November 2018 nur 500 Euro.