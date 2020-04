Es gibt nur wenige Prominente, die kein eigenes Instagram-Profil besitzen. Einer von ihnen ist Johnny Depp. Bis jetzt. Nun hat er sich nämlich doch endlich dazu durchgerungen, sich einen Account zuzulegen. Nach nur zwei Posts hat er bereits 1,7 Millionen Abonnenten. Und er hat eine wichtige Message ...

Was lange währt, wird endlich gut? Im Falle von Johnny Depp ist das eine Aussage, die nicht immer ganz zutreffend erscheint. Zuletzt machte der Hollywood-Schauspieler eher durch seinen langwierigen und noch nicht beendeten Rosenkrieg mit Amber Heard und alkoholbedingte Totalausfälle wie bei der Berlinale Schlagzeilen. Nun aber gibt es endlich mal wieder etwas Positives von ihm zu berichten. Depp hat sich einen Instagram-Account zugelegt und geht dort gleich mit einem langen Video an den Start.

Der erste Post des 56-Jährigen ist allerdings erstmal ein Foto, das ihn auf einer alten Holzbank sitzend zeigt, vor ihm brennen mehrere Kerzen. Im Text dazu kündigt er an, gleich ein Video aufnehmen zu wollen und bittet seine Follower um noch ein wenig Geduld. Kurz darauf folgt ein achtminütiges Video, in dem Depp zunächst berichtet, dass dies sein erster Social-Media-Versuch überhaupt sei.

"Es gibt immer was zu tun"

Dann bezieht er Stellung zur aktuellen Corona-Krise, die ihn dazu veranlasst habe, den Schritt in die digitale Öffentlichkeit nun doch endlich mal zu wagen. Es sei an der Zeit, den Dialog zu eröffnen, weil die Bedrohung durch den unsichtbaren Feind bereits enorme Schäden verursacht habe. Wir müssten versuchen, uns in diesen dunklen und schwierigen Zeiten gegenseitig zu helfen, so Depp. "Bleibt gesund und bleibt zu Hause, nah bei den Menschen, die ihr liebt", fügt er hinzu. Und Langeweile sei keine Option. "Es gibt immer etwas zu tun. Zeichnet, lest, malt, lernt, denkt, dreht einen Film mit eurem Telefon, spielt ein Instrument ...", so seine Tipps.

John-Lennon-Coverversion veröffentlicht

Anschließend spricht er auch noch über etwas in eigener Sache und erzählt, dass er gemeinsam mit dem 75-jährigen Jeff Beck, einst Gitarrist der britischen Rockband The Yardbirds, über die letzten Jahre ein Album aufgenommen habe. Darauf sei auch eine Coverversion von John Lennons "Isolation". Es gebe keinen besseren Zeitpunkt, um diese zu veröffentlichen, findet Depp. "Ich hoffe, es hilft, diese herausfordernde Zeit zu überstehen, die wir erleben, auch wenn es nur als Zeitvertreib dient, während wir gemeinsam die Isolation ertragen."

Innerhalb der ersten Stunden wurde Depps Video mehr als zwei Millionen Mal angeschaut. Auch kann er schon jetzt mehr als 1,7 Millionen Abonnenten verzeichnen. Bleibt zu hoffen, dass es nicht bei diesem einen Video bleibt und er noch viele weitere Einblicke in sein Leben gewährt.