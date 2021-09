Jorge González verliert Vater an Corona

Kurz vor 100. Geburtstag Jorge González verliert Vater an Corona

Jorge González zeigte sich häufiger mit seinem Vater in der Öffentlichkeit.

"Let's Dance"-Juror Jorge González ist für seine stets gute Laune bekannt. Nun jedoch muss er einen tragischen Schicksalsschlag verkraften. Sein Vater Gudelio González ist tot. Im hohen Alter erliegt er einer Covid-19-Erkrankung. Schuld daran soll auch die Versorgungslage auf Kuba sein.

Stolze 99 Jahre war Gudelio González alt. Doch trotz seines hohen Alters könnte der Vater von Jorge González jetzt vermutlich noch leben, hätte er sich nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Das jedenfalls legen Aufnahmen des Mannes aus dem vergangenen Jahr und Berichte über seine Vorfreude auf den bevorstehenden 100. Geburtstag nahe. Am 29. September hätte Gudelio González tatsächlich das Jahrhundert voll gemacht.

Und womöglich hätte er zu diesem Anlass auch nochmal das Tanzbein geschwungen, so wie in einem Clip, den sein Sohn im Mai 2020 auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. "Alles Gute zum Vatertag - Papa, du fehlst mir, und ich hoffe, dass wir so bald wie möglich tanzen und dieses schöne Leben zusammen genießen können", schrieb Jorge González seinerzeit zu dem Video, das ihn mit seinem Vater beim gemeinsamen Hüftschwung zeigte.

Gudelio González war nicht geimpft

Doch die beiden werden nicht mehr zusammen tanzen. Wie der Manager von Jorge González, Oliver Wirtz, gegenüber RTL bestätigte, ist Gudelio González den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung erlegen. Der 99-Jährige soll nicht geimpft gewesen sein. Das jedoch nicht etwa wegen einer Verweigerungshaltung, sondern aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung in seinem Heimatland Kuba.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hatte Jorge González ursprünglich geplant, in der kommenden Woche nach Kuba zu reisen, um dort die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag seines Vaters vorzubereiten. Die Nachricht, dass sein Vater nun gestorben ist, soll den 54-jährigen "Let's Dance"-Juror inmitten einer TV-Aufzeichnung erreicht haben.