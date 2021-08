Kleine Rolle in kleinem Film Kevin Spacey dreht wieder in den USA

Spaceys öffentlicher Auftritt in einem Café in Turin mit Co-Star Robert Davi.

Hollywood will Kevin Spacey nach Missbrauchsvorwürfen nicht mehr dulden, doch nach seinem ersten Engagement in einem Film von Franco Nero wagt sich der einstige Star auch in seiner Heimat zurück vor die Kamera. Ein Klatschportal sichtet ihn am Set einer Kleinst-Produktion.

Erstmals seit den schweren Vorwürfen gegen ihn ist Schauspieler Kevin Spacey wieder bei einem Filmdreh in den USA gesichtet worden. Bilder, die der US-Seite "TMZ" vorliegen, sollen den einst gefeierten Star am Set des Streifens "Peter Five Eight" zeigen. Spacey ist auf den Fotos sowie einem Video vom Set ganz in Schwarz gekleidet. Entstanden seien die Aufnahmen demnach in der Stadt Dunsmuir im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien. Spacey werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Von einem Hollywood-Comeback ist der 62-jährige Spacey aber dennoch wohl meilenweit entfernt. Bei "Peter Five Eight" handelt es sich um eine kleine Produktion, Regie und Drehbuch stammen von Michael Zaiko Hall, der bislang vornehmlich für die visuellen Effekte bei Filmen wie "Cars 3" oder "Pacific Rim" verantwortlich zeichnete. Andere namhafte Stars sucht man bei dem Film vergebens.

Nicht sein erstes Engagement

Sein erstes Engagement vor einer Filmkamera seit den Anschuldigungen stellt dies allerdings nicht dar. Im Juni wurde bekannt, dass Spacey in einem italienischen Film namens "L'uomo che disegnò Dio" ("Der Mann, der Gott malte") von Regisseur Franco Nero auftauchen würde. Wenig später wurde er in Turin gesichtet, wo er sich mit Co-Star Robert Davi einen Drink und Snacks in einem Café genehmigte.

In Franco Neros Film geht es um einen blinden, alten Mann, der die Gabe hat, Porträts von jedem zu zeichnen, dessen Stimme er hört. Seine Gabe wird durch eine Fernsehshow bekannt, die ihn berühmt macht, aber auch zu Neid und Missgunst führt. Spacey spielt einen Detektiv, der "bereit ist, alles zu tun, um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen", heißt es in der Filmzusammenfassung.

"House of Cards" endet ohne ihn

Der zweifache Oscar-Preisträger Spacey war seit 2017 fast gänzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem mehrere Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe gegen ihn eingeleitet wurden. Sein Auftritt in dem Film "Alles Geld der Welt" (2017) von Regisseur Ridley Scott wurde herausgeschnitten und durch Christopher Plummer ersetzt. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte damals die Zusammenarbeit mit Spacey für die preisgekrönte Serie "House of Cards" auf. Die Serie ging ohne ihn zu Ende.

Mehrere Kläger gingen gegen Spacey vor Gericht, doch einige Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. Zwei Männer warfen dem Schauspieler im vorigen Jahr in New York vor, er habe sie als Minderjährige in den 80er Jahren missbraucht.