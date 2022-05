"Hold My Hand"

"Hold My Hand" Lady Gaga veröffentlicht "Top Gun"-Song

Mit "Maverick" erhält der 80er-Jahre-Kultstreifen "Top Gun" ab 26. Mai eine Fortsetzung in den deutschen Kinos. Auch 36 Jahre nach dem Original mimt Tom Cruise wieder einen Navy-Piloten darin. Den Soundtrack liefert unter anderem Lady Gaga, die ihren Song "Hold My Hand" nun veröffentlicht hat.

Das Jahr 1986, in dem der Originalstreifen "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" erschien, ist das Jahr, in dem Lady Gaga geboren wurde. Dass der Film heute Kultstatus genießt, hat sie aber vermutlich in den vergangenen 36 Jahren mitbekommen. Jedenfalls ist sie mächtig stolz darauf, nun einen Song zur Fortsetzung "Top Gun: Maverick" beisteuern zu dürfen.

Das machte die Sängerin bereits vor ein paar Tagen auf ihrer Instagram-Seite deutlich. "Dieser Song ist ein Liebesbrief an die Welt während und nach einer sehr schweren Zeit. Ich wollte schon so lange, dass ihr ihn hört. Und ich bin so aufgeregt, ihn euch am 3. Mai zu zeigen", schrieb sie da.

Der 3. Mai ist nun gekommen - und Lady Gaga hat das Lied wie versprochen veröffentlicht. Allerdings gab es zunächst noch kein Musikvideo dazu. Vielmehr lud die Sängerin auf Portalen wie Youtube bislang lediglich eine Audiodatei hoch. So viel lässt sich darüber sagen: Das Lied hört auf den Titel "Hold My Hand" und kann wohl ganz gut als Power-Ballade umschrieben werden.

"So dankbar für diese Chance"

Als sie den Track für den Film geschrieben habe, sei ihr noch nicht bewusst gewesen, welche Bedeutung er für "das Herz des Films, meine eigene Psyche und die Welt, in der wir leben, bekommen würde", erklärte Lady Gaga auf Instagram. Sie habe jahrelang an ihm gearbeitet und ihn perfektioniert. Der Song solle "unser tiefes Bedürfnis transportieren, verstanden zu werden und zu versuchen, einander zu verstehen - eine Sehnsucht nach Nähe, wenn wir uns so weit weg fühlen, und die Fähigkeit, die Helden des Lebens zu feiern".

Sie sei "Tom und Hans und Joe so dankbar für diese Chance - es war eine wunderbare Erfahrung, mit ihnen zu arbeiten", schrieb Gaga. Gemeint haben dürfte sie damit Tom Cruise, Hans Zimmer und Joseph Kosinski. Schließlich schlüpft Cruise in dem Film ein weiteres Mal in die Rolle des Navy-Piloten Pete "Maverick" Mitchell. Nach seinem aktiven Dienst bildet er nun junge Rekruten aus. Hans Zimmer zeichnet für die Filmmusik verantwortlich - neben Harold Faltermeyer, der auch im Original bereits für den Soundtrack gesorgt hatte. Und Joseph Kosinski führt Regie.

Der deutsche Kinostart von "Top Gun: Maverick" ist für den 26. Mai geplant. Einige haben den Film aber wohl schon gesehen und für gut befunden. So lassen sich auf Twitter fast ausschließlich begeisterte Reaktionen finden, in denen der Streifen etwa als "perfekter Blockbuster" bejubelt wird.