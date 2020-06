In der schaurig-schönen Liebesgeschichte zwischen Michael Wendler und Laura Müller steht das nächste Kapitel an: Sämtliche Unterlagen sind eingereicht, die Hochzeit kann kommen, alle können sich freuen. Wirklich alle? Nein. Wendlers Ex Claudia Norberg droht vielmehr der persönliche Super-GAU.

Der Countdown zur Hochzeit des Jahres läuft. Oder zweifelt etwa irgendjemand daran, dass es ein größeres und bedeutsameres Ereignis in diesem Jahr geben könnte als das Jawort von Michael Wendler und seiner Laura? Nein? Eben.

Wie es aussieht, steht dem inzwischen auch kaum noch etwas im Wege. So hätten der 47-jährige Sänger und seine 19-jährige Freundin mittlerweile alle nötigen Unterlagen für ihre Hochzeit in den USA eingereicht, meldet RTL. Wird die Genehmigung erteilt, dann kann die Trauung wie geplant am 2. August in Las Vegas über die Bühne gehen.

Wie RTL weiter berichtet, steht auch die Namensfrage damit vor der Klärung. Demnach wird Müller wohl den Nachnamen Norberg annehmen, der auch bei Michael Wendler seit seiner Hochzeit mit seiner ersten Ehefrau Claudia 2009 im Pass steht. Gebürtig trug der Sänger den Nachnamen Skowronek. Wendler ist lediglich sein Künstlername.

"Sie überspannt den Bogen"

Dies entspricht den jüngsten Aussagen, die der Schlagerbarde und seine Freundin bereits in der TVNOW-Reality-Serie "Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" gemacht haben. "Ich möchte nicht anders heißen als meine Tochter", schloss der Sänger mit Blick auf die 18-jährige Adeline Norberg, die aus seiner Beziehung mit Claudia Norberg stammt, aus, zu seinem Geburtsnamen zurückzukehren oder zum Müller zu werden. Laura Müller wiederum stellte klar: "Ich bin da von der alten Schule. Ich möchte nicht anders heißen als Micha - und unser Kind soll das auch nicht."

Mit anderen Worten: Für Claudia Norberg dürfte ihr schlimmster Albtraum wahr werden. Sie hatte eindringlich an ihren Ex und dessen neue Freundin appelliert, den von ihr stammenden Nachnamen nach der Eheschließung nicht zu verwenden. Ihr Anliegen formulierte sie sogar geradezu flehentlich in einem offenen Brief. Doch Wendler zeigte dafür wenig Verständnis und wies die Bitte barsch zurück: "Keiner wünscht sich, dass sich die Ex-Frau in eine neue Beziehung einmischt. Sie überspannt einfach den Bogen." So wird die 49-Jährige wohl damit leben müssen, dass bald auch ihre Nachfolgerin an Wendlers Seite ihren Namen tragen wird.

