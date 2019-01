Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Erst recht, wenn er vier Beine hat. Und so hat Lena Meyer-Landrut zwar ihren langjährigen Lebensgefährten abgeschrieben, nicht aber ihren tierischen Kumpel.

Nach acht Jahren Beziehung hat Lena Meyer-Landrut vor wenigen Tagen die Trennung von ihrem Freund Max via Instagram verkündet. Doch eine Social-Media-Pause nimmt sie sich deswegen offenbar nicht. Stattdessen überrascht sie ihre Fans mit einem neuen Selfie.

Die Sängerin hat sich gemeinsam mit ihrem Hund Kiwi im Spiegel eines Aufzuges fotografiert und schreibt dazu: "Aufzug-Gang im Berliner Winter". Lena trägt eine orangefarbene Winterjacke, eine Jeans, Turnschuhe sowie große Kreolen. Und sie lacht!

Ihre Fans sind entzückt. "Traumhaft schönes Bild", "Du siehst glücklich aus" oder "Andere Mütter haben noch passendere Söhne für dich", ist in den Kommentaren zu lesen.

Arbeit am Album

Kiwi ist schon länger ein treuer Wegbegleiter der Sängerin. Er hat sogar ein eigenes Instagram-Profil, auf dem Lena und ihr Ex als "Mum & Dad" aufgeführt sind. Die beiden hatten den griechischen Straßenhund während ihrer Beziehung zusammen adoptiert.

Das Selfie ist jedoch nicht das einzige Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut. In einigen Instagram-Stories meldet sie sich zugleich hinter den Kulissen der Sendung "The Voice Kids" zu Wort, in der sie in der Jury sitzt. Zugleich postete sie kurze Clips aus dem Studio, wo sie derzeit an ihrem kommenden Album arbeitet.

Der Longplayer soll im April erscheinen und den Titel "Only Love, L" tragen. Die ursprünglich deutlich früher geplante Veröffentlichung verzögerte sich, da Lena eine kreative Krise einräumte und mit den ersten Arbeiten an dem Album unzufrieden war. Im November 2018 erschien dann mit "Thank You" eine erste Single aus dem neuen Werk, mit dem die Gewinnerin des Eurovision Song Contests 2010 bald auch wieder auf Tour gehen will.