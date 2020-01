Im Dschungelcamp hat Marco Cerullo gerade mit seinen Energiestoß-Theorien für Unterhaltung gesorgt. Doch in den sozialen Netzwerken ergeht es ihm wie vielen anderen Promis: Er muss mit Mobbing und Hass zurechtkommen. Seine Freundin Christina nimmt dies zum Anlass für einen emotionalen Post.

Es erinnert an einen Post, den Lena Meyer-Landrut vor mehr als einem Jahr bei Instagram absetzte und für den sie viel Anerkennung erhielt.

Die Sängerin hatte damals Beleidigungen wie "Du dumme Schlampe", "Hässlich und nichts wert" oder "Widerliches Weib" auf einen Spiegel geschrieben und sich darin fotografiert. Obwohl sie das Bild kommentarlos veröffentlichte, war es ein extrem starkes Zeichen gegen Mobbing, wie es vor allem in den sozialen Netzwerken leider alltäglich ist.

Christina Grass ging nun jedoch fast noch einen Schritt weiter. Für eine ähnliche Botschaft zog sie sich nämlich komplett aus. So zeigt sie sich auf einem ihrer jüngsten Instagram-Fotos nackt. Ihr Körper ist lediglich mit Beleidigungen übersäht, die anscheinend mit einem dicken schwarzen Filzstift aufgetragen wurden. "Hexe" ist da zu lesen. Oder "Schnepfe". Aber auch noch härtere Begriffe wie "Hure", "asozial" und "Fotze".

"Warum so viel Hass und Mobbing?!"

Anders als Lena nahm die 31-Jährige jedoch die Gelegenheit wahr, auch in der Kommentarspalte zu dem Foto ausführlich Stellung zu nehmen. "Was würde passieren, wenn die gesagten Worte auf unserem Körper erscheinen würden?!", fragt sie sich und erklärt: "Der Grund für meinen jetzigen Post sind meine Beobachtungen aus den letzten Monaten und vor allem die gesagten Worte, auch über die Leute im Dschungel."

Die Beschimpfungen, die nicht zuletzt viele Promis in den sozialen Netzwerken über sich ergehen lassen müssen, machen Grass fassungslos. "Ich kann einfach nicht verstehen, was mit der Welt da draußen los ist. Warum gibt es so viel Hass und Mobbing?! Sich hinter seinem Handy zu verstecken und böse Sachen zu schreiben, ist immer leicht, was es aber mit der Psyche von den anderen macht, ist, glaube ich, den meisten nicht bewusst", schreibt sie.

"Wir machen alle Fehler"

Zugleich richtet Grass einen Appell für mehr Respekt voreinander an die Leser. "Kein Mensch ist perfekt und wir machen alle Fehler. Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, bieten natürlich immer eine große Angriffsfläche, trotzdem ist das kein Grund, jemanden fertig zu machen. Egal, ob beim Bachelor, Dschungelcamp und was es nicht noch so alles für TV-Shows gibt", erklärt sie.

Das Statement von Grass kommt natürlich nicht von ungefähr. Schließlich ist sie die Freundin von Marco Cerullo, der derzeit im Dschungelcamp um die Krone kämpft und mit seinen Energiestoß-Theorien erst in der Folge am Mittwoch für Erheiterung gesorgt hatte. Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr in der RTL-Datingshow "Bachelor in Paradise" kennen und lieben.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich ab 22.15 Uhr bei RTL und ist jederzeit bei TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung gibt es auch bei RTL.de. ntv.de fasst die Geschehnisse täglich zusammen.