Tatort: "Der wüste Gobi": Petting im Parka

Von Ingo Scheel

Alzheimer- und Parkinson-Witze, Klapsmühlen-Humor und Häkel-Bikinis, Rotz im Kaffee und brennende Suppe im Bett - der sonntägliche "Tatort", diesmal mit Ulmen und Tschirner, braucht vor allem eines: die wohlverdiente Winterpause.

Wann haben Sie das letzte Mal so richtig herzhaft über einen Film, einen Witz, einen Sketch gelacht, in dem Menschen Probleme damit haben, einen Namen korrekt auszusprechen? Bei "Piratensender Powerplay"? Oder bei "Eis am Stiel"? Als die Kumpels von früher bei einer nostalgischen Apfelkorn-Verkostung ihre alten Fips-Asmussen-Kassetten herausgekramt haben? Beim Entsorgen der ollen VHS-Bänder mit den besten Folgen von "Nonstop Nonsens"? Dann ist der "Tatort" möglicherweise genau das Richtige für Sie.

Der Mann, der hier für Lacher sorgen soll, hört auf den Namen Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili. Nochmal zum Mitlesen und Nachsprechen: Bi-ga-milusch-vato-kovtschvili. Gespielt wird der dreifache Frauenmörder von Jürgen Vogel. Und wer sich Vor- und Zunamen noch einmal genau anguckt, der kommt dem pfiffigen Titel dieses "Tatorts" sicher schnell auf die Schliche. (Diese Stelle gern im "Sendung mit der Maus"-Tonfall lesen) Genau: Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili wird "Gobi" genannt. "Go" wie Gotthilf, "Bi" wie Bigamiluschvatokovtschvili. Jetzt noch ein "Der wüste…." davor und man landet bei jenem Humor, der Friseure dazu bringt, ihre Läden "Vier Haareszeiten" oder "Sahaara" zu nennen oder angejahrte Hip-Hopper ihr Best-of-Programm "Gebäck in the Days".

Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili, oder nennen wir ihn der Einfachheit halber auch Gobi, hat drei Frauen auf dem Gewissen, häkelt gern Reizwäsche und firmiert nicht nur unter seinem wüsten Kürzel, sondern auch als "Würger von Weimar". Besondere Kennzeichen: Pudding im Nischel, aber Stahl in der Hose. Sprich doof, aber geil. Als Gobi aus der Psychiatrischen ausbricht, hinterlässt er eine tote Krankenschwester, wenig später ist auch die bettlägerige Gattin von Klinikchef Professor Eisler (Ernst Stötzner) hinüber, abgefackelt in der eigenen Pofe.

Pimpern, pudern, pullern

Auftritt Kriminalhauptkommissarin Dorn (Nora Tschirner) und Kriminalhauptkommissar Lessing (Christian Ulmen), die nun Klarheit in die ganze Chose bringen sollen. Nicht ganz einfach, sind die beiden Turteltauben doch vornehmlich mit sich selbst und dem Wunsch nach einem längst überfälligen Schäferstündchen beschäftigt. Kein Wunder also, dass mal in Parka und Hose im Federbett gerangelt wird, dann wieder beim gepflegten Fahrer-Sitz-Fummeln im Dienstwagen. Liest sich klamaukig? Klamottös? Gar albern? Bingo. Die beiden Early Ager der MTVIVA-Generation mögen mal als feuchter Tatort-Traum ehemaliger Intro-Abonnenten gestartet sein, mit ihrem fünften Fall haben sie nun ein warmes Plätzchen zwischen Münsteraner Outtakes und "Verstehen Sie Spaß?" bezogen.

Hier wird in Dekolletés geglotzt und unter Röcke, sterben Kanarienvögel und Krankenschwestern, wird gepimpert, gepudert, gepullert. Like Zachi Noy never happened, fast, aber nur fast sehnt man sich schon nach dem nächsten Fall ohne Drehbuch. Stattdessen werden zwischen die wenigen soliden Gags überlange, an Helge Schneiders Strafjazz gemahnende Dialoge gestellt, bei denen man dankbar ist, dass Ulmen inzwischen schlimmer nuschelt als Schweiger (und so zumindest schlecht zu verstehen ist). Man fragt sich wiederholt, wem die chronische Ironie-Distanz von Frau Tschirner eigentlich gilt - ihrer Rolle, dem Drehbuch, dem Leben als solchem?

Ach ja, und bevor Sie jetzt damit fortfahren, den Namen von Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili weiter auswendig zu lernen, reichen wir noch - Achtung Spoileralarm! - den Witz aus dem Teaser nach, nicht dass es heißt, wir hätten Sie nicht gewarnt:

Was ist besser - Alzheimer oder Parkinson? Antwort: Alzheimer. Lieber ein Bier vergessen als eins verschütten. Oder war es anders herum? Und jetzt schön weiterüben: Bi-ga-milusch-vato-kovtschvili. Nächste Woche wird abgefragt.

