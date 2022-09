Keine zwölf Stunden nach seiner Ankunft verlässt Prinz Harry das Schloss Balmoral - und fliegt zurück nach London, wo seine Frau Meghan auf ihn wartet. Dass der Enkel der Queen allein abreiste, sorgt für Gesprächsstoff. Denn das Verhältnis zur Familie soll zerrüttet sein.

Gut zwölf Stunden nach seiner Ankunft in Schottland ist Prinz Harry am Freitagmorgen wieder nach London abgeflogen. In schwarzem Anzug und mit Tasche über der Schulter bestieg der Prinz einen British-Airways-Flug von Aberdeen in die britische Hauptstadt, wie Medien berichteten. Gegen 12.30 Uhr landete sein Flieger in Heathrow. Anders als andere Mitglieder der königlichen Familie war Prinz Harry am Donnerstag ebenso wie unter anderem sein Bruder William erst nach dem Tod seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., in Schottland eingetroffen.

Gegen Mittag verließen dann auch König Charles III. und seine Frau Camilla den schottischen Landsitz Balmoral. Die beiden fuhren ebenfalls zum Flughafen nach Aberdeen, von wo aus sie nach London flogen. König Charles will Premierministerin Liz Truss am Nachmittag in London eine Audienz geben, und sich am Abend in einer Ansprache an die Nation wenden.

Dass der Prinz allein flog, sorgte in der britischen Presse für Spekulationen. Sein Bruder William ist allem Anschein nach noch auf Balmoral. Das Verhältnis von Prinz Harry zum Rest der königlichen Familie gilt als angespannt, seitdem er mit seiner Frau Meghan in die USA gezogen ist und in Interviews öffentlich scharfe Kritik an den Familienmitgliedern geäußert hat.

Meghan und Kate nicht in Schottland

Harry und Meghan sind seit einigen Tagen in Europa, am Dienstag waren sie auch in Düsseldorf zu Gast. Die Kinder Archie und Lilibet wurden in der Öffentlichkeit nicht gesehen. Harry und Meghan, offiziell Herzog und Herzogin von Sussex, wollten am Donnerstagabend eigentlich an einer Charity-Veranstaltung teilnehmen. Sie sagten die Teilnahme aber ab, als sich am Nachmittag eine Verschlechterung des Gesundheitszustands der Queen abzeichnete.

Meghan war nicht mit nach Schottland gereist, ebenso wie ihre Schwägerin Kate, die Frau von Thronfolger Prinz William, die sich in Windsor um die drei gemeinsamen Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis kümmerte.