Georgina und Kubilay zanken in Dubai, Sean Penn ist stinksauer auf seine Kollegen und ein berühmter Dschungelarzt kommt auf Stippvisite: Hier kommt Ihr Wochenrückblick auf die Welt der Stars.

"Wenn er trinkt, ist er (...) sehr asozial und am Pöbeln", schimpft It-Girl und Sommerhäuslerin Georgina Fleur über ihren Liebsten Kubilay mit dem sie kürzlich nach Dubai ausgewandert ist und der, wie es heißt, nach seinem Entzug nicht mehr trinke. Der Mann, der wegen seiner mangold'schen Spuckattacke im Eiltempo aus dem diesjährigen "Sommerhaus" eskortiert wurde, hat es mit Madame Fleur an seiner Seite aber auch nicht leicht. Denn schließlich gehe die Georgina auch schon mal "mit einem Steakmesser" auf den armen "Kubi" los. Merke: Toxische Beziehungen bleiben in den allermeisten Fällen toxisch, auch wenn man den Wohnort wechselt und extra ins Warme zieht oder wie Fleur-Kumpel Sam Dylan sagen würde: "Beide zusammen sind ungefähr so, als wenn man einen Silvesterböller in der Hand hält und wartet, bis der explodiert". Vip, Vip, Hurra! Willkommen zum illustren Wochenrückblick auf die Welt der Stars und Sternchen.

Einer der ganz Großen ist in dieser Woche mächtig stinkig auf seine Kollegen. Der Schauspieler und Oscarpreisträger Sean Penn engagiert sich aktuell vor allem für Menschen aus ärmeren Verhältnissen. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, einen kostenlosen Corona-Test zu machen. Stars wie Brad Pitt und Julia Roberts unterstützen den 60-Jährigen. Aber es gäbe leider auch viele Promis, so Penn, "die keinen Finger gerührt haben." Er habe sich extra eine Liste gemacht und alle Namen notiert.

Auf "Dr. Bob" ist Verlass

Eine Liste gemacht hat sich vermutlich auch "Sommerhaus"-Gewinnerin Caro Robens. Eine, auf der sie festhält, was vor der Erneuerung des Eheversprechens mit Gatte Andreas noch erledigt werden muss. Ganz oben: der Friseurbesuch. Während sich Weinliebhaber Andreas unlängst unters Messer legte, um für die Rosenhochzeit auch schön rosig auszusehen, ist Caro nun stolze Besitzerin einer blonden Löwenmähne.

Ja, heiraten ist schon schön. Doch die Nachricht, dass unser geliebtes "Dschungelcamp" Corona bedingt doch nicht komplett ausfällt, ist Balsam für unsere Trash-TV-Seele. Statt in Australien werden ab Januar zehn Stars in einem Studio in Hürth rumlümmeln und für "das Goldene Ticket" kämpfen. Wer skeptisch meint: 'Ach, das wird doch nix!', kennt unser RTL und vor allem Sonja und Daniel nicht! Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung, aber der Buschfunk ist nicht untätig. Ob Menderes mit von der Partie ist? Wer weiß? Dass aber auf medizinisches Personal Verlass ist, beweist "Dr. Bob". Auf den müssen wir nämlich auf gar keinen Fall verzichten. Start für: "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" ist der 15. Januar 2022.

Mehr Kinder und der Korruptionsvorwurf

Die guten Nachrichten in dieser Woche, sie reißen nicht ab. So erzählt Boris Becker in seinem neuen Podcast, gern nochmal Vater werden zu wollen. Während unsere Gesellschaft bei Müttern, die vier Kinder von drei verschiedenen Vätern haben, nach wie vor die Augen verdreht, fühlt sich zwar auch "Bobele" als "indianischer Stammeshäuptling" (…) "mit vier Kindern nicht ernst genommen", doch er hofft, "dass in Zukunft noch welche dazukommen". Auch eine dritte Hochzeit sei nicht ausgeschlossen. Sein Privatleben möchte die Tennislegende aber künftig aus der Öffentlichkeit raushalten. Genauso wie die amerikanische First Lady Melania, die "nur noch nach Hause" und ihren Umzug aus dem Weißen Haus plant, aus dem ihr Gatte vermutlich rausgezerrt werden muss.

Nicht ganz so dufte sieht es derzeit auch für Frankreichs ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy aus. Der muss sich nämlich wegen des Vorwurfs der Korruption vor Gericht verantworten. Der Nicolas beteuert seine Unschuld. Doch die Staatsanwaltschaft fordert für den Mann von Musikerin und Model Carla Bruni sogar eine Haftstrafe. Indes lässt La Bruni verlauten: "I stand by my man".

Astronautin, Ärztin, Physikerin?

Übrigens: Sollten Sie vorhaben, in den Tagen vor dem Fest nur ganz wenig zu essen, um Heiligabend ausgiebig schlemmen zu können, übertreiben Sie es nicht mit der Diät!

Hollywood-Star George Clooney hat für eine Filmrolle nämlich so schnell abgespeckt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Schauspieler hat zwar nun 13 Kilo weniger auf den Rippen, der Raubbau am Körper aber hinterlässt Spuren. Diagnose: Bauchspeicheldrüsenentzündung. Jetzt heißt es: wieder fit werden und erstmal ausruhen. Letzteres hat wohl auch Daniela Katzenberger vor. Der Reality-Star braucht, zumindest von Social Media, erstmal eine Pause. Genau genommen braucht selbst Social Media mal eine Pause von sich.

Die schönsten News zum Schluss: Heidi Klums Tochter Leni lüftet endlich das große Rätsel um ihren Berufswunsch. Astronautin, Ärztin, Physikerin? Nix da! Die 16-Jährige hat etwas vor, was niemand jemals für möglich gehalten hätte. Die ganze Welt ist ob dieser Nachricht von den Socken. Leni wird doch tatsächlich - tada - Model! Den Einstieg ebnet ihre berühmte Mutter. Aktuell zieren die beiden das Cover der "Vogue". Doch Mama Heidi ist auch nachdenklich: "Du hattest nie die Möglichkeit 'normal' aufzuwachsen. Aber was ist schon normal? Mit drei verschiedenen Daddys groß zu werden, wahrscheinlich auch nicht. Aber du hast das Talent, aus allem das Beste rauszuziehen." Und das machen wir alle hoffentlich auch mit dem Rest dieses so bewegenden und an der Seele zerrenden Jahres.

Bis nächsten Freitag! Bleiben Sie gesund!