Eine "Psychopathin" herrscht einen "trotzigen Hund" an, Maurice meint, einen besonderen Draht "zu Gott" zu haben, und ein neues Paar zieht ins Haus. Was die fünfte Folge im "Sommerhaus" mit Fitze-Franz, Fatze-Fritz und "falschen Fünfzigern" zu tun hat, lesen Sie hier!

"Bleib bei mir! Alles ist gut!" Liebe Leser, wo haben Sie diese beiden Sätze schon einmal gehört? In einem Hollywoodfilm mit Meg Ryan und Nicolas Cage? In einer melodramatischen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Szene oder aber vom Rettungssanitäter im neuesten "Polizeiruf 110"? Alles ist möglich! Aber hier stammen diese Sätze von keinem Geringeren als unserem großen Schauspieltalent Eric Stehfest. In der Exit-Challenge, bei dem sich seine Edith pausenlos verrechnet, redet er so theatralisch auf sie ein, als würde sie unmittelbar das Zeitliche segnen. Unser Eric weiß genau, was es braucht, damit die Zuschauer an seinen Lippen hängen. Wenn das so weitergeht, wird er demnächst mit seiner Frau und natürlich auch seinen neuen guten Kumpels, den im Rechenspiel erwähnten Briefmarkensammlern Fitze-Franz und Fatze-Fritz nach Hollywood auswandern.

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Folge fünf im Sommerhaus: Die Nerven liegen blank. Die "Warrior of Love" haben die Exit-Challenge gegen Aleks und Vanessa vergeigt und müssen die WG verlassen und Pia weint ob der "aufgebauschten Reden" von Hausdrache Walentina. Mächtig Stress gibt es auch zwischen Maurice und Aleks. Wir erfahren, dass der Maurice partout nicht möchte, dass Aleks sich mit "der Queen" ausspricht und deswegen für den Macho ein "falscher Fünfziger" und "Verräter" sei. Hey Maurice, kleiner Job-Tipp für dich: Werde Politiker! Mit Leuten wie dir wäre der Weltfrieden zum Greifen nah.

Es ist ebenfalls verboten, dass "die Perle" des Gerechtigkeitsfanatikers die Partnerin des "Verräters" umarmt. Es liegt eindeutig zu viel Testosteron in der Luft. Richtig unangenehm wird es, als Maurice auch noch anfängt, "Gott" in seinen Film mit reinzuziehen. Der würde angeblich richten und sich immer für die Guten einsetzen. Wer ab jetzt auch nur ansatzweise irgendetwas mit "Verräter" Aleks unternimmt, hat für das Alphamännchen ebenfalls "verschissen". Oder um es mit Doroninas Worten zu sagen: "Der zieht 'ne Show ab, weil er keine Sendezeit bekommt".

"Was bist du für ein Psychopath?"

Für Tim Toupet ist die Stimmung im Haus nur noch "hardcore". Tja, aber was soll da nur der arme "trotzige Hund" von Walentina sagen? Dem wird in einer Tour das Wort im Mund herumgedreht. Er scheint nicht nur komplett unter der Fuchtel dieser Tyrannin zu stehen, sondern auch von ihr gegaslightet zu werden. Das Ganze ist, man kann das kaum anders sagen, maximal unangenehm anzuschauen. Wie sie ihn manipuliert, herunterputzt und anbrüllt: Nein, das kann weder "falsch geschnitten" noch aus dem Zusammenhang gerissen worden sein! Im Wippen-Spiel schreit die Frau mit den schlecht angeklebten Haaren Can beispielsweise tierisch an, er solle gefälligst "seine Fresse halten" und nicht "so negativ" sein. Der Heruntergeputzte fragt schließlich: "Was bist du für ein Psychopath? Wie du mich behandelst!"

Auch die Sommerhaus-Community ist sich größtenteils einig, dass Doronina an "absoluter Realitätsverweigerung" leiden muss. Nur einer von tausenden Kommentaren auf Social Media in den vergangenen Tagen lautet: "Ich finde, dass man Walentina keine weiteren Plattformen im TV geben sollte. So ein Verhalten ist super respektlos." Deswegen wird die Frau, die ihren Partner öffentlich erniedrigt, von ihren Mitbewohnern auch angezählt. Das Stimmungsbarometer spricht Bände.

Achtung, Gigi ist im Anmarsch!

Etwas Erfreuliches hat diese fünfte Folge dann aber doch: Gigi Birofio zieht mit seiner Freundin Dana ins "Sommerhaus". Mit Frau Oberts Auszug ist ja schließlich ein Bett freigeworden, das neu belegt werden kann. Ganz zum Ärgernis von unserer Beauty-Tipp-Geberin Doronina, die am Neuzugang natürlich kein gutes Haar lässt. Alle Mitbewohner, so glaubt sie scheinbar wirklich, würden ohnehin nur versuchen, sich in ihrem Lichte zu sonnen.

Gigi ist, dank ausreichender Reality-TV-Erfahrung, aber ein anderes Kaliber. Er lässt sich von der vermeintlichen WG-Chefin weder ans Bein pinkeln noch ins Bockshorn jagen. Wenn er jetzt noch "den Mund halten und nicht reden würde", wäre er für "Caaaaarina" wahrlich ein Mann, den sie nicht von der Bettkante schubsen würde.

Die fünfte Folge hat vor allem im sogenannten "Wippen-Spiel" wieder einmal gezeigt, dass Paare, die auf Augenhöhe sind und sich mit Respekt begegnen, die größten Siegertypen sein können. Justine und Arben sowie Tim und seine Carina können die Schwerkraft besiegen.

In der kommenden Woche ist Bergfest und die Karten werden neu gemischt. Wir wissen bereits, dass es noch zwei weitere Neuzugänge geben wird und die Staatsanwaltschaft wegen eines Vorfalls im Haus ermittelt. Legen wir den Fokus aber lieber auf Leute, deren TV-Performance die Stimmung nicht so dermaßen nach unten drückt, dass man am liebsten das Programm wechseln will. Pia und Zico: Der Zuschauer nimmt euch wahr! Haltet durch! Hilfe ist im Anmarsch!