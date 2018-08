Unterhaltung

Tochter postet Video: Robin Wrights heimliche Hochzeit

Sie ist die Ex von Sean Penn, in "House of Cards" die mächtigste Frau der Welt - doch das alles ist nichts gegen das Gefühl, das Robin Wright momentan erleben dürfte: Sie ist verliebt und wahrscheinlich auch bereits verheiratet.

Haben sie oder haben sie nicht? Robin Wright und ihr Lebensgefährte Clément Giraudet sollen sich am Wochenende heimlich das Jawort gegeben haben. Wie die französische "Vogue" berichtet, soll as Paar bereits am vergangenen Samstag, den 11. August, geheiratet haben. Eine Bestätigung der Vermählung gibt es bisher aber nicht.

Der Seite zufolge sei die Trauung im engsten Familien- und Freundeskreis abgehalten worden. Dylan Penn, die Tochter von Wright und ihrem Ex-Mann Sean Penn, postet auf Instagram ein kurzes Video.

Dazu schrieb sie: "Hochzeits-Atmosphäre". Darauf soll die Hochzeitsfeier zu sehen sein. Braut und Bräutigam tauchen allerdings nicht in dem Video auf. Als Ort ist La Roche-sur-le-Buis mit in dem Post angegeben - einer kleinen Gemeinde in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Dreimal "ja"

Erste Gerüchte über eine heimliche Hochzeit waren bereits März aufgekommen, als das Paar mit Ringen an ihren Händen beim Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid gesichtet wurden. Es wäre die dritte Ehe der 52-Jährigen.

Giraudet ist VIP Relations Manager im Hause Saint Laurent. Doch nicht nur um die Nähe zur wunderschönen Mode dürfte die "House of Cards"-Darstellerin demnächst beneidet werden - auch, dass ihr schöner Franzose mit den Maori-Tattoos ein großer Surfer ist dürfte ihn noch attraktiver machen.

Gerüchte besagen, dass die Zeremonie der beiden Turteltauben im kleinen, intimen Rahmen verlief. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Quelle: n-tv.de